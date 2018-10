Primeras imágenes de Ana Guerra y Mimi en la piel de Natti Natasha y Becky G

MADRID, 13 (CHANCE)

El paso de Mimi en Tu Cara Me Suena está dando mucho de qué hablar. En la primera gala, la concursante de Operación Triunfo 2017, interpretó el tema Fuego de Elena Foureira, realizando una magnífica actuación que dejó asombrado a todo el público e incluso a la propia subcampeona de Eurovision 2018, quien se encontraba junto al jurado. Pese a ser una de las representaciones más sobresalientes, Soraya Arnelas se impuso a la joven como ganadora de la velada.

Aunque no se coronó como la vencedora, poco hubo que esperar para verla proclamándose triunfadora. Fue en la segunda gala, cuando interpretó el viral hit de Thalía "Me Oyen, Me Escuchan" y se llevó la medalla de oro cautivando al jurado y público. Cuando los concursantes tenían que darle al pulsador, a la andaluza le dieron la oportunidad de interpretar la canción Sin pijama junto a una compañera. La joven lo tuvo clarísimo y eligió a su gran amiga Ana Guerra.

En el momento en el que la canaria se enteraba, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje "Ya me ha liado.... Sabía yo..." junto con el vídeo en el que Mimi tomaba la decisión de seleccionarla a ella.

No es la primera vez que las triunfitas se suben al escenario juntas, pues ya las vimos interpretando Don't You Worry About The Thing de Stevie Wonder en la gala 1 de OT 2017. Dúo que causó furor y fue uno de los favoritos en cada concierto de la gira donde los jóvenes recorrieron la geografía española.

La combinación Warmi -como denomina el fandom a la unión de Ana War y Mimi- tendrá lugar el próximo viernes 19 de octubre en el tercer programa de la séptima temporada de Tu Cara Me Suena pero la organización del concurso ha querido lanzar un pequeño teaser donde vemos a la canaria en la piel de Becky G y a la andaluza imitando a Natti Natasha.