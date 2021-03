La presión hospitalaria aumenta en Cataluña ante un virus en expansión

La COVID-19 sigue en fase expansiva en Cataluña, donde en las últimas 24 horas han aumentado tanto el riesgo de rebrote (EPG), como la velocidad de propagación del virus, mientras ha subido la presión en los hospitales, con más enfermos en planta y ucis.

Según los datos epidemiológicos facilitados este domingo por el departamento de Salud, Cataluña ha sumado en la última jornada 1.493 nuevos contagios y 11 fallecimientos por coronavirus.

El riesgo de rebrote (EPG), que mide el crecimiento potencial de la epidemia, se sitúa ya en los 234 puntos, ocho más que ayer, y la velocidad de propagación de la enfermedad (Rt) ha aumentado una centésima, hasta 1,11, que significa que cada 100 infectados contagian de media a 111 personas, y confirma una expansión del virus lenta pero constante.

Respecto a la situación de los hospitales, actualmente hay 1.385 pacientes de COVID ingresados, 67 más que ayer, de los que 396 están graves en la UCI, dos más que el día anterior.

La incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes a 14 días (IA14), que se mantenía estable hasta hace poco, también muestra un empeoramiento y se sitúa en 211,17, cinco puntos más que ayer.

Los datos de hoy reflejan un empeoramiento de todos los indicadores, aumentando el riesgo de que pueda producirse una cuarta ola, en unos días clave por la Semana Santa, que implica una mayor movilidad e interacción social.

A las puertas de este período vacacional, los expertos hacen un llamamiento a la prudencia y piden a los ciudadanos que mantengan las medidas de seguridad, como la distancia y el uso de la mascarilla, y no se mezclen burbujas de convivencia.

La investigadora Clara Prats, del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la UPC (BIOCOM-SC), ha advertido este domingo del riesgo de que durante estos días vacacionales se produzca un "crecimiento explosivo" de los contagios.

"Cada día que pasa es más probable que entremos en una cuarta ola. De lo que estamos seguros es de que estamos entrando en una dinámica de crecimiento", ha constatado Prats en una entrevista en RAC1.

"Nos arriesgamos a una aceleración de los contagios. Según como sea la movilidad y, sobre todo, la interacción social de la Semana Santa, podríamos llegar a una rt de 1,3, un crecimiento que es explosivo", ha subrayado.

No obstante, ha admitido que la posible llegada de una cuarta ola tendría una menor mortalidad, gracias a la campaña de vacunación.

Pese a este contexto de expansión de la pandemia, el Palau Sant Jordi de Barcelona acogió anoche un concierto de Love of Lesbian al que asistieron 5.000 personas sin distancia social aunque todas ellas con mascarilla FPP2, que previamente se habían hecho un test de antígenos con resultado negativo.

El investigador del BIOCOM-SC Sergio Alonso ha cuestionado este domingo la posibilidad cero contagios de este concierto, en el que no se guardaron, porque así estaba acordado con las autoridades sanitarias, las distancias de seguridad.

En una entrevista en el canal de noticias 3/24, Alonso ha precisado que el test de antígenos no tiene una fiabilidad del cien por cien, ya que no detecta el coronavirus hasta que no se ha desarrollado la infección, por lo que no se puede garantizar que todos los asistentes al concierto no estuvieran contagiados y que no hubiera ningún asintomático.

Alonso ha afirmado que, "personalmente", considera que "es alocado" hacer este tipo de eventos, pues aunque "está muy bien" defender "la cultura" con "seguridad", no se puede "confiar todo a los test rápidos".

"Puede ser peligroso -ha añadido- porque se sabe que los test rápidos con los asintomáticos no son de fiar", y pueden dejar casos "sin detectar".

Por su parte, la plataforma 'Festivales para la Cultura Segura', organizadora del concierto, ha aplaudido el "civismo" del público, que después de muchos meses pudo volver a disfrutar de un evento multitudinario sin distanciamiento.

'Festivales para la Cultura Segura' tendrá datos concluyentes de esta iniciativa el día 10 de abril, y después de contrastarlas con el departamento de Salud de la Generalitat comunicará los resultados obtenidos. EFE