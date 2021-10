Presidente de vacunólogos: no hay ningún problema en solapar gripe y covid

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, ha destacado este miércoles que "no hay ningún problema" en administrar el mismo día las vacunas contra la gripe y la dosis de refuerzo contra la covid y que solaparlas solo depende de la capacidad logística de cada comunidad.

García Rojas ha hecho esta consideración en declaraciones a Efe un día después de que la Comisión de Salud Pública haya aprobado un pinchazo adicional de la vacuna frente a la covid-19 en mayores de 70 años para empezar a inyectarla a finales de octubre.

El experto epidemiólogo subraya que lo que hizo la EMA el lunes fue regular el uso de la dosis adicional de Pfizer en mayores de 18 años a los seis meses de haber completado la pauta, pero no recomendarla, algo que deja en manos de las autoridades sanitarias de cada país.

A su juicio, este pinchazo extra no debería hacerse universal: "no hay ningún motivo para plantearse una dosis adicional en la población general, no hay evidencia científica que indique que poner una tercera dosis a población con un sistema inmunitario en buen estado vaya a reforzar la calidad de la respuesta protectora".

Y aunque cree que "previsiblemente" acabará siendo así, insiste en que, por ahora, las complicaciones que puedan darse en la población general se consigue evitar "perfectamente" con la pauta actual.

Cuando se amplíe el rango de edad de los receptores de la dosis extra, García no duda en que aquellos que fueron vacunados en su día con AstraZeneca recibirán una tercera inyección de Pfizer: "la pauta heteróloga va a ser marca de la casa, ya funcionó muy bien cuando se les dio a los menores de 55 que la eligieron", señala.

Pero por el momento "no hay ninguna situación epidémica que indique la necesidad de una dosis extra" -abunda el recién nombrado representante de España en el Comité Permanente de la OMS para Europa-, y lo que hay que centrarse es en vacunar a los que no lo están y llevar estos medicamentos a los países en vías de desarrollo.

Hasta ahora, la dosis adicional se venía dando en España a algunos pacientes trasplantados o en tratamiento oncológico y residentes en centros de mayores, a los que se sumarán a finales de mes las personas de más de 70 años, que en muchos casos coincidirá con la campaña de la gripe, que varias comunidades son partidarias de hacerlas coincidir con la de la covid.

"Dependerá de su capacidad logística, hay algunas a las que les puede rentar muchísimo esa posibilidad", afirma el vacunólogo, que aclara que "no hay ningún problema ni riesgo en administrar las dos vacunas al mismo tiempo".

La Sociedad Española de Epidemiología, por su parte, también ha reaccionado a la decisión de la Comisión de Salud Pública, reiterando que lo prioritario es en estos momentos incrementar la cobertura en el grupo de 20 a 39 años, mejorar la de los países con dificultad de acceso a los fármacos y dar la tercera dosis a los inmunodeprimidos. EFE

ada/jlg