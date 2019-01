El presidente de SEFAC cree que tratar Atención Primaria sin la farmacia es "ineficaz" y "no es admisible"

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, anunció un pleno monográfico del Consejo Interterritorial sobre Atención Primaria.

El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Jesús C. Gómez Martínez, ha valorado este miércoles como "ineficaz" y "no admisible" que el farmacéutico comunitario no esté representado en la mesa del Consejo Interterritorial sobre Atención Primaria que anunció la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a comienzos de enero.

"Yo creo que hay que trabajar de forma conjunta y no es admisible que la mesa de Atención Primaria que se va a tratar el farmacéutico comunitario no esté representado. Es una mesa ineficaz, como si no estuviera Enfermería", ha indicado Gómez durante la presentación del I Congreso Nacional Médico Farmacéutico, organizado por SEFAC y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

Gómez, que ha incidido en que daba una "opinión personal", ha agregado que "50.000 farmacéuticos y 22.000 farmacias no representados en un proyecto de cronicidad, de Atención Primaria, un tercio de las decisiones van a salir mal". "El farmacéutico comunitario tiene que estar más integrado", ha zanjado.

El monográfico del Consejo Interterritorial sobre Atención Primaria pretende abordar "una inaplazable renovación" de la especialidad, según Carcedo, que agregó la atención a la cronicidad como asunto a tratar.

De manera paralela, el presidente de SEFAC se ha referido a la elaboración de protocolos y guías farmacológicas y ha especificado que es "ilógico que no esté el farmacéutico comunitario opinando".

"Muchas consultas vienen del propio paciente a la farmacia directamente. Hay que plantear realidades que se te están dando y la mayoría de guías no reconoce al farmacéutico comunitario", ha indicado Gómez. "Eso es un craso error", ha lamentado.

En este contexto, ha aludido a la necesidad de "trabajar protocolos comunes de manera conjunta" y ha reclamado "dialogar, debatir, aportar y sobre todo sumar y consensuar. Creo que estamos en una época que tenemos que escuchar, respetar las opiniones de los demás y llegar a consensos".