Presidente Galicia insiste en que el Gobierno gestiona de forma "desordenada" el reparto de migrantes entre comunidades

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a calificar de "desordenada" la gestión del Gobierno central de la crisis migratoria que afecta a Canarias, ya que considera que las comunidades están recibiendo "poca información" sobre el número de personas que van a acoger, dónde se hospedarán, su estado o qué necesidades presentan.

A preguntas de los medios este viernes en Santiago, el presidente gallego ha incidido en que "no es la primera vez" que se reparten migrantes entre comunidades para aliviar una zona "tensionada" como lo está ahora Canarias, pero, dice, "sí es la primera vez que se hace con tan poca información".

Según Rueda, los gobiernos autonómicos no tiene "prácticamente ninguna" información sobre el número de personas que recibirán, los destinos a los que serán dirigidos, los establecimientos en los que se alojarán, "cuánto va a ser el tiempo de estancia" o en qué estado de salud se encuentran y las necesidades que presentan.

"Esto debería hacerse de una forma mucho más ordenada, precisamente para intentar hacerlo bien", ha añadido el presidente de la Xunta, que ha afirmado que "todo esto es tan sencillo coo sentarse a hablar" para "coordinar" mejor la respuesta de las administraciones a la situación.

"No creo que el sistema sea simplemente descargar. Comprendo que ahora mismo Canarias está muy tensionada, está llegando mucha gente; pero el sistema no puede ser distribuirlos por el resto del territorio sin prácticamente ningún dato y sin prácticamente ninguna coordinación. Esto se puede hacer muchísimo mejor, sin ninguna duda", ha aseverado.

En esta línea y tras afirmar que la Xunta no está en contacto con la red de albergues sino que esto corresponde al Gobierno central, Rueda ha subrayado que son las comunidades autónomas quienes prestan servicios "tan básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales", por lo que deberían estar al tanto del proceso de atención a las personas que llegan a la costa española.

De este modo, ha señalado que "se dice" que la Administración central lleva a cabo entrevistas personalizadas a los migrantes y que "tiene una especie de plan personalizado". "No sé si eso es verdad, desde luego, si es verdad, no entiendo por qué no se nos comunica para saber quiénes son las personas que vienen y qué van a necesitar", ha concluido.