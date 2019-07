El presidente de la FAPE considera que el futuro del periodismo "está en el pago de los contenidos"

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha asegurado que "el todo gratis" del periodismo, "ha sido un gran perjuicio" para la profesión, y se ha mostrado convencido de que "el futuro está en el pago de los contenidos".

"Si uno esta produciendo algo que luego regala, el receptor tiende a considerar que eso no vale nada y eso nos ha restado prestigio y credibilidad a los periodistas", ha apuntado Rodríguez, para quien los editores "tienen que convencerse de que tienen que contratar a más periodistas porque sino los medios no serán capaces de que ese nuevo cambio de paradigma tenga éxito".

Rodríguez ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su participación en el curso 'Periodismo de verdad' que se imparte esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Para el presidente de la FAPE, "uno de los grandes retos" que se están produciendo en el periodismo es el "cambio" del mundo editorial en torno al "cobro de los contenidos" y el cómo "convencer" a la sociedad de pagar por este servicio. "Se acabó el todo gratis", ha aseverado.

En su opinión, otro de los "grandes riesgos de la sociedad", e incluso de la democracia, es la desinformación puesto que las noticias falsas "atacan valores democráticos" como la inmigración, la violencia de genero, la libertad o la democracia.

Para hacer frente a ese "riesgo", Rodríguez ha señalado que el "papel" de los periodistas es el de "verificar" y "contrastar" la información, mientras que el papel del lector es el de "no dar credibilidad".

Para ello, ha subrayado que "hay una labor de educación que tenemos que hacer" y se ha referido a la propuesta de FAPE al Ministerio de Educación para incluir una asignatura de periodismo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). "Es lo único que puede llevar a la sociedad a distinguir lo que es información y lo que es desinformación"", ha apostillado.

En su opinión, el periodismo es una de las profesiones más afectadas por la crisis económica y ha considerado la "precariedad salarial y laboral" como la "asignatura pendiente" de la profesión.

En este sentido, ha destacado que los editores "tienen que empezar a reflexionar" y "mejorar las condiciones" pues, en las condiciones actuales "es imposible resistir las presiones" y hacer "periodismo independiente". "El mal fundamental de la precariedad es que pierde independencia y si pierdes independencia pierdes prestigio y credibilidad", ha matizado.

Asimismo, ha hecho alusión a las redes sociales como "aliado y enemigo" del periodista y ha prevenido ante profesionales que "no verifican la información" y "se dejan arrastrar" por la misma. "Nosotros no podemos cerrar las redes e impedir el libre acceso pero sí podemos ser mas serios a la hora de no dejarnos convencer por cualquier noticia y darla por buena", ha precisado.

En este contexto, ha valorado las plataformas de 'factcheking' como una "labor fundamental" que, sin embargo, muestran "el abandono de elementos fundamentales del periodismo" como ala verificación de los hechos y el contraste de las fuentes.

En cuanto a las buenas prácticas del periodismo actual, Rodríguez ha destacado "la labor de destapar la corrupción" así como la de dar a los ciudadanos información " que les permita ser más libres". "Una sociedad que basa sus decisiones en informaciones falsas es una sociedad sumisa y tenderá a equivocarse siempre", ha concluido.