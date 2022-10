Presidente de Enfermería Comunitaria: España maltrata a sus enfermeras

Eduardo Palacios

La situación de los profesionales de la enfermería en España, mayoritariamente mujeres, es complicada por la falta de puestos de trabajo y por las malas condiciones laborales, con lo que "se les maltrata".

Así lo ha considerado, en declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria de España, José Ramón Martínez-Riera, con motivo de las jornadas científicas de esta entidad, que se inauguran este miércoles en Logroño.

España es uno de los últimos países de la OCDE en número de enfermeras por cada mil habitantes, "algo que contrasta con el hecho de que es uno de los países que más médicos tiene", ha detallado.

Ello revela, a juicio de Martínez-Riera, "una mala planificación a la hora de incorporar profesionales de enfermería al sistema sanitario" y "no es porque no los haya, ya que la realidad es que seguimos exportándolos a otros países".

"Pero sí demuestra que se maltrata a las enfermeras y enfermeros, con salarios y condiciones laborales muy por debajo de las de otros países", ha explicado, y "la gente no es tonta, se forman bien y se va en busca de lo que aquí no se ofrece".

Esta situación puede deparar "un problema muy grave en una década" y, "de hecho, ya se está abordando con una oferta mayor de plazas en las universidades españolas", pero "lo que hay que acometer es una oferta adecuada de puestos" en los servicios sanitarios españoles, ha incidido.

Para ello, ha detallado, el Ministerio de Sanidad debe acometer un estudio sobre las plazas y especialidades de enfermería que deben ofertarse en España en los próximos años, "tiene un departamento para realizar ese trabajo", pero, "lamentablemente, vemos que sigue sin hacerse".

LA ENFERMERÍA ES PARTE DE LA SOLUCIÓN

"La enfermería no es un problema para la sanidad, sino parte de la solución, aunque haya quien no lo quiera ver", defiende Martínez-Riera, quien también ha recalcado que contar con más enfermeras "no debe pensarse como una forma de aligerar la carga de trabajo de otros profesionales" del sistema sanitario.

"Siempre que se habla de dar más competencias a la enfermería hay quien hace la lectura interesada y oportunista de que eso descargará el trabajo de los médicos", ha afirmado, "pero la realidad es que la enfermería tiene mucho que aportar a la población".

Porque cree que "hay que analizar cuáles son las necesidades de los ciudadanos, no de los profesionales sanitarios, y, a partir de eso dar respuestas".

En ese análisis de necesidades, ha admitido, "quizás, habría que cambiar la fórmula de pensar qué se necesita solo en función del número de habitantes" porque "ese es un error que se ha perpetuado y ahora vemos que hay factores que condicionan las necesidades de profesionales de la enfermería en cada lugar, por ejemplo, el envejecimiento".

Así, a la hora de planificar la llegada de profesionales de enfermería, "hay que establecer un mínimo común y, a partir de eso, responder a las necesidades de cada lugar" y "contrarrestar la mala planificación que ha habido durante mucho tiempo".

La enfermería, ha incidido Martínez-Riera es, en general, "la puerta de entrada a la atención sanitaria" y "por sí misma es capaz de aportar una visión diferente sobre la salud de las personas, de forma complementaria a otros profesionales" del ámbito de la salud.

Porque "nuestro objetivo no es la enfermedad, sino cómo la afronta cada persona y qué repercusiones tiene en su vida" y "en esa tarea somos complementarios a otros profesionales, tenemos nuestro propio ámbito y no somos el hermano pequeño de nadie", ha subrayado.

La Asociación de Enfermería Comunitaria reúne desde este miércoles en Logroño a unos 200 profesionales para reflexionar sobre el papel del cuidado enfermero comunitario y, además, en el marco de estas jornadas, se celebra el IX Encuentro de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria.