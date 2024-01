El presidente de la Diputación de Lugo pide la dimisión de Alfonso Rueda y del conselleiro do Mar por los pélets

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha pedido este viernes la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, así como del conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

En declaraciones a los medios, Tomé ha lamentado que se repita "una gestión tan nefasta de la Xunta" como en el Prestige que, ha matizado: "Ya sé que es muy diferente"

Para el presidente de la institución provincial, el Gobierno gallego "esconde la cabeza debajo del ala, deja la responsabilidad a los ayuntamientos, a los ciudadanos y a los voluntarios" y pide al Gobierno "poco menos que una flota de guerra".

Una colaboración con el Ejecutivo central que, según Tomé, "ya tenían que haber pedido, como hizo Asturias, desde un primer momento". "Resulta que su respuesta es pedir poco menos que una flota de guerra, submarinos, barcos de no sé qué, aviones de no sé cuánto. Creo que ya lo hacen para que no se les dé. Sinceramente, eso no es querer limpiar las playas", ha asegurado.

Así, ha criticado al conselleiro do Mar por decir "esperpentos". "El conselleiro de pesca, que debe saber de pesca de río, porque de pesca de mar demostró que no sabe nada, y encima nos va a decir cuál es el transcurso de los alimentos por el cuerpo humano. Eso ya lo sabíamos, no hace falta que lo diga el señor conselleiro de pesca", ha argumentado.

"Si tuviera un poco de vergüenza, debería dimitir", ha insistido José Tomé, antes de afirmar que, junto a él, también debería presentar su dimisión Alfonso Rueda.