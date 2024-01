Presidente del CSN ve un "reto" el desmantelamiento simultáneo de las nucleares pero cree hay insfraestructura para ello

Llama a buscan "desde ya" el "consenso social" para elegir el emplazamiento del Almacenamiento Geológico Profundo

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, considera que es un "reto" el desmantelamiento simultáneo de las centrales nucleares pero cree que hay infraestructura en España para llevarlo a cabo.

Así lo ha aseverado Lentijo en una rueda de prensa este martes, 30 de enero, junto a los directores técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, Teresa Vázquez y Javier Zarzuela, en la que ha expuesto los retos del regulador para 2024.

En relación con el calendario de cierre de las centrales, pactado con sus titulares entre 2027 y 2035, ha señalado que los desmantelamientos serán secuenciales, si bien "en algún caso algunos reactores van a estar simultáneamente en desmantelamiento", lo que considera que será "un reto importante para el país".

En lo que compete al CSN, ha asegurado que se fijará en si se cumplen las condiciones de seguridad y protección radiológica en cada uno de los desmantelamientos. "Y si no se cumplieran, lo pararíamos", ha avisado, para recordar que todas las centrales pendientes del cierre "se construyeron prácticamente simultáneamente" cuando España "seguramente tenía menos capacidades".

Lentijo ha utilizado este ejemplo de "referencia" para responder a si es posible que haya un desmantelamiento de siete centrales a la vez: "Esto no te garantiza que luego se pueda hacer el desmantelamiento, pero es verdad que España, por lo menos en el momento, goza de una infraestructura tecnológica de apoyo al sector nuclear bastante importante".

El presidente del CSN ha indicado que de cara a 2024 la actividad del regulador se verá marcada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que da un calendario de operación de las centrales, y el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que descarta definitivamente la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y establece el calendario de cierre de centrales nucleares entre 2027 y 2035.

Lo "más inmediato" para el regulador será finalizar la evaluación de la solicitud de renovación y autorización de la central nuclear Trillo (Guadalajara) para prolongar su operación los próximos diez años, ha explicado Lentijo, quien ha informado que la autorización incluye una previsión periódica de seguridad, una especie de "ITV muy profunda".

Asimismo, el CSN seguirá trabajando en el desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), cuyas labores se iniciaron en 2023. Los trabajos tendrán dos fases, hasta 2026 y 2027 a 2023. El presidente del regulador ha garantizado que harán un "seguimiento muy detallado", como también lo hará en la central nuclear José Cabrera (Guadalajara) que está ahora ejecutando el plan de restauración del emplazamiento.

En relación con el VII PGRR, ha advertido de que los almacenes que tienen las centrales nucleares actualmente "no son suficientes" para albergar todo el combustible utilizado o gastado en su vida operativa, por lo que hay un proyecto para la ampliación de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en Almaraz, Ascó y Cofrentes, así como uno para la construcción de un almacén nuevo en Vandellós II.

De este modo, ha situado la tarea de informar las autorizaciones de ejecución y montaje de los ATI en las mencionadas centrales como retos para este año, cuando el CSN también tendrá que resolver el licenciamiento de la solicitud de construcción y montaje de modificación de diseño del centro de almacenamiento de residuos El Cabril (Córdoba).

Otro trabajo que "más va a ocupar" al CSN este año es atender la solicitud de licenciamiento de contenedores de almacenamiento únicos, que albergarán los nuevos ATI. Habrá alrededor de 550 contenedores para todas las centrales, de los que 105 están cargados, lo que supone un 18% del inventario de combustible.

ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO

En la misma línea, Lentijo ha situado entre los retos el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), cuyo funcionamiento está previsto en 2073, un proyecto que "parece a largo plazo" pero "no lo es tanto".

"Las experiencias internacionales que hay en estos temas indican que hay que empezar muy pronto para poner en marcha las actividades que conduzcan a tener operativo un almacén de estos", ha resaltado, para incidir en que hay que resolver múltiples cuestiones, como buscar el emplazamiento adecuado en función de motivos "técnicos y sociales".

En este sentido, ha manifestado que, a su juicio, el ATC de Villar de Cañas, proyecto cancelado, no era un "cementerio nuclear" porque iba a almacenar temporalmente los residuos hasta la construcción del AGP, para cuyo establecimiento ha reclamado "consenso social".

"Se debe buscar desde ya", ha clamado, para abogar por la creación de estructuras de participación social, compuestas por grupos interesados, para definir el proceso "más delicado", el de selección del lugar.

En este contexto, ha señalado que, posiblemente, uno de los elementos que haya que plantear es que este tipo de decisiones tomadas por el Ejecutivo puedan tener un debate en el Legislativo y los parlamentos que correspondan, de manera que "se refuerce la decisión y sea lo más consensuada posible".

"Esto es paralelo a los aspectos técnicos. Es decir, si hay consensos sociales en un sitio, pero el sitio no vale porque técnicamente no está cualificado para ello, evidentemente ese lugar no será seleccionado. Tienen que confluir las dos cosas", ha aclarado, para aseverar que en España hay "muchos lugares que podrían lograr una instalación de esta naturaleza".

INSTALACIONES PARA PROTONTERAPIA

Para 2024, el CSN también centrará sus esfuerzos en el licenciamiento de dos de la decena de instalaciones radiactivas previstas para la implantación de protonterapia en el Sistema Nacional de Salud en País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Madrid.

Además, el regulador ya ha iniciado su preparación para la misión de seguimiento del Sistema Integrado de Revisión Reguladora (IRRS, por sus siglas en inglés), promovido por el Organismo Internacional de Energía Atómica, previsto para enero de 2025, prueba que ya tuvo lugar en 2018 con buenos resultados para el CSN.

En el campo de las relaciones internacionales, el Consejo será anfitrión de la 33º reunión del Comité de Dirección de la Asociación Europea de Autoridades competentes en Protección Radiológica (HERCA), que tendrá lugar en Madrid a finales de mayo, y, con la presidencia de Lentijo del Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSREG) se organizará una conferencia en junio.

MINA DE URANIO DE BERKELEY

Por otro lado, cuestionado al respecto, el director técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, Javier Zarzuela, ha asegurado que para el CSN "está cerrado" el proceso de la mina de uranio de Berkeley Energía en Salamanca.

Cuestionado por si este proceso se podía retomar ante las denuncias, ha sentenciado que el CSN ya emitió su informe negativo y este fue asumido por las autoridades competentes. "El tema está cerrado. Si en el futuro las autoridades judiciales toman una decisión de otro tipo, tendríamos que "unirnos todos", ha añadido.