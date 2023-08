Presidente del Consejo Superior de Deportes: "No quiero ninguna presión de nadie sobre Jenni Hermoso"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, aseguró este miércoles que no quiere "ninguna presión de nadie sobre Jenni Hermoso", la futbolista de la selección española a la que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, besó en los labios en la entrega de medallas como campeonas del Mundial femenino, y anunció que elevará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias contra el mandatario.

"No quiero ninguna presión de nadie sobre Jenni (Hermoso). Ni quiero que nadie piense que esto va a depender de lo que ella pueda o no decidir decir, porque es posible que ella decida no decir nada, por lo tanto nosotros respetaremos su decisión", indicó el secretario de Estado para el Deporte en declaraciones en La Sexta recogidas por Europa Press.

Francos insistió en que "no hay ninguna responsabilidad" sobre la futbolista en este episodio. Por lo tanto, "si ella no quiere declarar o no quiere explicar su versión", el CSD lo entenderá "perfectamente".

"Nosotros le hemos pedido a la RFEF que abriese el correspondiente expediente que sus propias normas internas establecen en caso de un posible incumplimiento del protocolo del decoro, de las actitudes sexistas. Sabemos que se ha abierto y yo he solicitado formalmente que sea de forma urgente. Nos gustaría que en el momento de la finalización de la Asamblea se nos remitiese la resolución final", pidió Francos.

Cuando finalice esa Asamblea General Extraordinaria de este viernes, después de que Integridad abriera diligencias, y según anunció el propio Francos, el CSD elevará las denuncias contra Rubiales al TAD. "El lunes iniciaríamos el procedimiento de análisis de las denuncias para su eventual o no elevación al TAD. A más tardar, el lunes, depende de cuando recibamos el expediente", explicó.

"Tengo tres denuncias para elevar al TAD, las tengo que analizar independientemente de lo que diga la Asamblea. Por lo tanto, a mí lo de la Asamblea me interesa muchísimo. Vamos a ver qué pasa, porque evidentemente estamos en un tema en el que yo creo que es tan político, que es muy bueno tener todas las visiones posibles. Pero yo lo que no puedo hacer es, según lo que pasa en la Asamblea, ignorar las denuncias que tenga y las repetidas", agregó Francos.

El presidente del CSD reiteró que el organismo mantendrá una posición "lo más neutral y aséptica posible", para que el "complicado" proceso "no se vea ensombrecido o impugnado". "Y lo que sí que puedo decir es que nosotros actuaremos con rapidez, actuaremos con determinación y actuaremos según nos establece la Ley del Deporte, y analizando con muchísima atención", aseveró.

Sobre una posible dimisión de Rubiales, Francos reconoció que no sabe si el mandatario se decantará por ella. "No he hablado con él en las últimas horas, no sé qué cambio hay, por lo tanto, no tengo información suplementaria. Yo no estoy aquí para valorar si el señor Rubiales tiene que dimitir o no", repitió, antes de afirmar que "sin duda alguna" no existe una persecución contra Rubiales "por parte del CSD".