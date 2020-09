Presidente de Colegio de Médicos de Barcelona pide evitar viajar en el puente

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha pedido a los barceloneses que "eviten la movilidad" en el próximo puente de la Mercè, ha desaconsejado viajar a Madrid y ha criticado la gestión en la comunidad madrileña que, según ha dicho, "dista mucho de ser deseable, las medidas son insuficientes y llegan tarde".

En una entrevista en la emisora Rac1, Padrós ha reconocido que "decir a la gente que se quede en casa no gustará, pero se debe evitar la movilidad. En zonas de montaña la tasa de infección es muy alta y allí los servicios sanitarios están ajustados a la población".

"Tengo que recomendar a mis conciudadanos que eviten viajar a Madrid si no es del todo imprescindible. No viajar a ninguna parte, en general. Todo lo que no sea imprescindible hay que evitarlo. Por el mismo motivo que recomendamos no viajar a Brasil, recomendamos no hacerlo a los lugares donde haya tasas de contagio altas", ha dicho Padrós.

Según el presidente de los médicos de Barcelona, "en Madrid estamos repitiendo lo mismo que en primavera y me temo que tendrá un impacto muy negativo en el resto del Estado."

"No quiero entrar en el tema político, pero la gestión de la Comunidad de Madrid dista mucho de ser deseable. Hace muchas semanas que alertamos de lo que ocurre en Madrid. Creo que las medidas son insuficientes y llegan tarde", ha indicado el médico. EFE