El presidente de Ceuta pide que los primeros marroquíes en ser repatriados sean los confinados en un polideportivo

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha solicitado este domingo por videoconferencia al líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "que se conceda prioridad" a los 146 marroquíes mayores de edad que están confinados, según el último censo oficial, en un polideportivo de la localidad española a la hora de materializar "el retorno a su país de las personas que quedaron bloqueadas en la ciudad con motivo del cierre de la frontera".

La Delegación del Gobierno ha asegurado que tiene un listado "actualizado diariamente por las Fuerzas de Seguridad" con "cerca de 400 personas" mayores de edad de nacionalidad marroquí que no pudieron regresar al Reino alauita antes del cierre del paso del Tarajal a las 6,00 horas del 13 de marzo. Censos extraoficiales elaborados por algunas asociaciones cifran su número por encima de las 700.

Después de que el pasado viernes la autoridades del país vecino aceptasen la entrada en su territorio de 200 compatriotas que habían quedado en la misma situación en Melilla, fuentes de la asociación 'Residentes Ceuta' han asegurado a primera hora de la tarde que en la aduana marroquí está "todo preparado" para aceptar la vuelta de un primer contingente de personas en ocho autobuses.

Fuentes cercanas a la Delegación del Gobierno han apuntado que el primer contingente de repatriados saldrá de Ceuta "este domingo por la tarde o este lunes" y que la operación se completará de forma "escalonada" durante los próximos días con el objetivo de que todos los afectados puedan festejar el final del mes sagrado de ayuno musulmán de Ramadán en Marruecos.

La Ciudad Autónoma se ha hecho cargo desde la declaración del estado de alarma de la atención de hasta más de 210 migrantes irregulares marroquíes y de otros 115 menores de la misma nacionalidad en dos polideportivos acondicionados temporalmente como albergues. Además, otro número indeterminado de súbditos del país vecino se ha alojado con amigos o familiares en sus casas particulares.

Vivas también ha exigido a Sánchez "el cobro por parte de la Ciudad de los 7,2 millones de euros pendientes de 2019" y "el reconocimiento del resto de ayudas sectoriales contempladas en los vigentes Presupuestos Generales del Estado, utilizando para ello el mismo criterio que se ha empleado con otras administraciones territoriales, incluso con la propia Ciudad Autónoma en otros ámbitos de gestión".

Además, le ha reiterado, tal y como también expresó en la reunión del domingo anterior, que Ceuta "no puede ni debe quedar excluida del fondo adicional y no reembolsable de 16.000 millones de euros previsto para las administraciones autonómicas en ninguno de sus segmentos (sanitario, social y de compensación por la pérdida de ingresos), en particular el que concierne a la caída de ingresos en los tributos propios".

Por último, el presidente de Ceuta ha expresado de nuevo "la necesidad de que la problemática de los menores marroquíes no acompañados se aborde como un asunto relacionado con la inmigración" teniendo en cuenta la evolución que su número ha experimentado en los últimos diez meses, con un incremento del 216%, y porque "es un problema que desborda las capacidades de la Ciudad y lastra su hacienda".