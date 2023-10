El presidente de Canarias denuncia abandono del Gobierno en migración y alerta de que esto genera "discursos xenófobos"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha declarado que se sienten abandonados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria, insistiendo en su reclamación de un mando único ante el incremento de llegada de pateras y cayucos al archipiélago y alertando de que esta presión puede llegar a generar un "caldo de cultivo" propicio para que haya "discursos xenofobos".

"Canarias es como si no existiera", ha denunciado Clavijo en un desayuno informativo de Europa Press en el que ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez que atendiera otros fenómenos migratorios "a bombo y platillo", como es el caso de la llegada del Aquarius o de los refugiados ucranianos y de Afganistán, mientras que, bajo su punto de vista, no repara en las reivindicaciones del archipiélago.

En este contexto, el presidente canario ha vuelto a exigir al Gobierno central un mando único en materia migratoria, denunciando que acualmente existen seis ministros interlocutores para hablar de esta cuestión. Según ha desvelado, ha tenido varias llamadas con estos ministros y que le están dando respuestas distintas.

Al respecto, ha recordado que en la época del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya se puso a una única persona al mando para atender a este fenómeno, algo que vuelve a reclamar ante el incremento de la llegada de pateras.

De hecho, ha advertido que esta ruta canaria seguirá teniendo bastante afluencia debido a los últimos conflictos en países subsaharianos, así como con el terremoto de Marruecos.

ES UN CALDO DE CULTIVO

Con todo, Clavijo ha advertido que la llegada de estos migrantes genera una "presión" a los servicios públicos canarios que, según ha dicho, "empieza a hacerse notar en la población" del archipiélago y "genera un caldo de cultivo para que haya discursos xenófobos y que determinados proyectos políticos pues tengan un discurso debido al abandono y la desidia del Estado".

Aquí, ha puesto como ejemplo una de los municipios de El Hierro, con 6.000 habitantes, que tiene unos 800 migrantes. A su vez, ha explicado que cada vez que llega un cayuco a un municipio de frontera tiene que haber médicos que la población de esta localidad se queda sin ellos.

EL ACUERDO EN LA UE "ES HUMO"

Asimismo, Clavijo se ha referido al acuerdo entre los embajadores de la Unión Europea para poner en marcha el proceso para acordar la nueva política migratoria, algo que considera que es "humo" porque ha vuelto a ponerse el foco en este fenómeno en Lampedusa porque "están en campaña electoral".

"¿De qué me sirve decir que nos vamos a reunir para poner soluciones?¿Pero no están reunidos? ¿Por qué no ponen las soluciones si ya están reunidos? Quedan para volver a quedar, Europa no tiene una política migratoria", ha denunciado.

Por último, ha asegurado que hay cargos del Ejército que dicen que "no dan a más": "No sé porque extraña razón, teniendo a Frontex a disposición, no se despliegan".