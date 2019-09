El presidente asturiano y el alcalde de Oviedo lamentan la muerte de Jaime Martínez, expresidente de la Ópera de Oviedo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, han mostrado este viernes sus condolencias por el fallecimiento del expresidente de la Ópera de Oviedo Jaime Martínez, a los 77 años.

En sus respectivos perfiles de Twitter, ambos dirigentes han lamentado la muerte del que fuera neumólogo y presidente de la Ópera de Oviedo durante 15 años.

Barbón, que se encontraba camino de Francia, ha lamentado la muerte de un hombre con el que tuvo "muy buena relación". "Todo mi cariño y afecto para su familia y amigos y un recuerdo especial para Jaime", ha expresado en su perfil.

Por su parte, el primer edil ovetense se ha mostrado "muy apenado" por el fallecimiento de Jaime Martínez, y ha señalado que fue un "ciudadano ejemplar en todos los sentidos" con el que tenía "una estrecha relación de amistad".

Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó (MIR) en enfermedades del aparato respiratorio en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Su formación se completó como Research Fellow y Fellow in Medicine en la Columbia University de Nueva York.

Posteriormente fue médico adjunto al Servicio de Neumología en la Fundación Jiménez Díaz y jefe de la Sección de Neumología del Hospital Covadonga de Oviedo, cargo que ocupó después en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Fue profesor asociado de Neumología en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Neumología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

Jaime Martínez fue expresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y académico de número de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC), de la European Respiratory Society (ERS) de la American Thoracic Society (ATS), de la International Association for the Study of Lung Cáncer (IASLC).