La presidenta de La Rioja visita el almacén de equipo sanitario que acumula más de 10 millones de unidades de material

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha visitado este martes junto con la consejera de Salud, Sara Alba, el "importantísimo" almacén de material sanitario de Arrúbal, que acumula más de 10 millones de unidades de equipo sanitario.

Andreu ha recalcado la importancia que tuvo este gran stock de seguridad para el paso de fase y que éste "cumple una de las peticiones del último acuerdo para la Reconstrucción Social y Económica votado el pasado jueves en el Parlamento de La Rioja por unanimidad".

La presidenta ha hecho hincapié en el "enorme esfuerzo" que supuso la compra del material, venido no sólo desde China, si no también desde "las empresas riojanas que supieron adaptarse a nuevas producciones" para dar respuesta a la situación de urgencia. Andreu ha insistido en que éstas unidades fabricadas por los riojanos y las riojanas "nos hacen estar aún más orgullosos si cabe".

Andreu ha recordado que, a pesar de que el Gobierno está preparado para hacer frente a cualquier complicación en el sistema riojano de salud, esto "no significa que el virus ya no sea una amenaza, no quita al virus del medio. Nos protege para los contagios, para los sanitarios, pero la responsabilidad es de cada uno".

La consejera de Salud, Sara Alba, ha destacado por su parte el trabajo de aquellas personas que han contribuido a nutrir este almacén y ha insistido en que "el COVID sigue aquí, nosotros somos los que mejor nos podemos proteger con el correcto uso de la mascarilla".

Según los datos del Gobierno, en el almacén se encuentran más de 6,1 millones de mascarillas (quirúrgicas, higiénicas, FFP 2 y FFP 3), más de 2,5 millones de guantes de nitrilo, 282.000 guantes de látex, más de 178.000 pantallas de protección, 95.500 batas de polipropileno reutilizables, 86.600 gorros, 83.340 patucos, 22.366 batas de algodón, 16.879 mandiles y 2.735 garrafas de hidrogel de cinco litros, además de gafas, calzas, verdugos, buzos, mantas o manguitos.