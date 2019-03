Presidenta de Navantia: Las niñas no deben aguantar ninguna discriminación

Marta Pérez Cejuela.

La primera mujer que preside Navantia, Susana de Sarriá, afirma que las niñas tienen que saber que "no deben asumir ni aguantar ningún tipo de abuso o discriminación" y que deben hacer "lo que de verdad las hace feliz" pues "no hay limites".

Sarriá, que desde julio pasado está al frente de esta empresa pública, referente en diseño y construcción de buques militares y civiles de alta tecnología, asegura además que el feminismo ha ayudado a hombres y mujeres, "a todos".

Con motivo del 8M, Sarriá ha encontrado un hueco en su trabajo para responder a Efe varias preguntas sobre feminismo e igualdad.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Claro, ser feminista es apoyar la igualdad entre hombres y mujeres y no se puede no ser feminista.

P: ¿Cómo la ha ayudado el feminismo?

R: El feminismo nos ha ayudado a hombres y mujeres, a todos. Desde el derecho al voto a la oportunidad de estar en determinados puestos han sido luchas a las que ha ayudado el feminismo, nos ha ayudado a todos en este cambio. Es un movimiento que ha ayudado de verdad a hacer un mundo mejor.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: A través de los planes de igualdad de las empresas hay algunas medidas que sí tienen una repercusión directa como son las de conciliación a través de la flexibilidad o el teletrabajo; esta combinación de actuaciones seguro que tienen sus resultados.

También puede ser un cambio importante para conseguir la igualdad los procesos de selección, donde de forma inconsciente o no visible se va manteniendo el porcentaje de hombres y mujeres y no se aumenta el de ellas porque en dichos procesos no se favorece la entrada de mujeres.

Por otra parte, nuestras niñas tienen que saber que no deben asumir ni aguantar ningún tipo de abuso o discriminación. Hay que animarlas a que sigan su camino, a que hagan lo que de verdad les hace feliz, que no hay limites.

Muchas veces los límites ni siquiera se ven. Desde mi posición particular querría animarlas a que conocieran las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El mundo está evolucionando, la inteligencia artificial o los motores de búsqueda lo están haciendo hombres y aunque no sea de forma voluntaria eso puede acelerar la brecha.

Son profesiones muy interesantes, muy motivadoras y muchas veces ni siquiera se lo plantean las mujeres. También quisiera que el profesorado motivara para hacer atractivas esas asignaturas de Ciencias que no siempre se venden de la mejor manera.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Tengo que decir que en mi experiencia personal realmente no he encontrado obstáculos, he podido hacer lo que de verdad me iba marcando. Pero sí conozco a mucha gente a la que se ha limitado por el hecho de ser mujer.