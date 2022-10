La presidenta del Tribunal de Cuentas ve absurdo negar la brecha salarial

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha lamentado este miércoles en Salamanca la "absurda negación de la existencia" de la brecha salarial y ha reclamado que se evite que la igualdad sea una cuestión partidaria.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar la jornada 'La verificación de la igualdad de género en el Sector Público. Control, retos, experiencias y alternativas', Chicano ha reconocido que la igualdad de género se da en la Administración pública "más que en ningún sitio", pero quedan "muchos huecos".

En su opinión, uno de los motivos que llevan a la existencia de la desigualdad se debe a que las normas que luchan contra ello "tienen muchísima contradicción", ya que todavía "cuesta mucho que se entiendan los propios conceptos de la discriminación".

Desde el Tribunal de Cuentas ya se trabaja en la igualdad a través de las fiscalizaciones, donde todavía sigue habiendo "problemas de brecha", además de encontrarse "con la absurda negación de la existencia" de la brecha, algo que le "preocupa".

"Nos preocupa no tanto porque no nos deja avanzar, sino porque nos paraliza. Los avances no se producen al ritmo que deberían y además, en algunos casos, desde determinados poderes se puede ir hace atrás, y en una sociedad democrática es inconcebible", ha añadido. EFE 1010946

jsc/mr/sgb

(foto)