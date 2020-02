La 'presidencia' de Iker Casillas, supondrá un gran cambio para Sara Carbonero

MADRID, 17 (CHANCE)

Llevamos semanas viéndolo y este viernes era un secreto a voces. Iker Casillas se presentará a las elecciones a la Presidencia de la Real Federación de Fútbol y así lo ha confirmado él mismo: "Sí, me presentaré a la Presidencia de la @somosrfef cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España.

He informado de esta decisión al presidente de mi Club, el FC Porto, al que solo puedo expresar mi más profundo agradecimiento.

Estamos trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones justas y transparentes. 139 asambleístas decidirán.

Gracias a todos y todas por el cariño que he recibido y recibo. Vuestro apoyo y vuestra fuerza me animan. ¡A por ello!", escribía el que ha sido uno de los mejores porteros, por no decir el mejor portero de todos los tiempos.

De ser elegido, esto supone un gran cambio tanto para él como para su familia. Entre los cambios se encuentran: dejar su equipo de fútbol en Oporto y regresar a España.

Los Casillas Carbonero se han acostumbrado a vivir en la ciudad portuguesa y Sara Carbonero a pasear y enseñarnos fotos de paisajes bucólicos preciosos de la capital en la que residen como de sus playas.

Para Supone un gran cambio y lo que podría ser una vuelta a su casa en la que trabajaba, Mediaset, aunque todavía sigue de recuperación. La periodista estará más cerca de su familia y podrá viajar a su pueblo Corral de Almaguer con más asiduidad, así como estar más cerca de su madre y su hermana también en Madrid. Además, Sara Carbonero podrá estar más cerca de su amiga y uno de sus mejores apoyos, la también periodista, compañera y socia, Isabel Jiménez, que durante su convalecencia ha estado pendiente de su comadre. También tendrá cerca a otras personas con las que ha hecho gran amistad como Paula Echevarría y Miguel Torres, que este fin de semana se acercaban a Oporto y pasaban unos días junto Iker y Sara. Y la amistad puede venir por ellas, pero tanto Iker Casillas como Miguel Torres, los dos, son muy amigos del doctor Ángel Martín, director de la clínica médico estética, Centro Clínico Menorca.

Para los pequeños, Lucas y Martín también supondrá un cambio de colegio y hacer nuevos amiguitos... aunque seguro que seguirán hablando portugués con los amigos que hayan hecho allí y viéndose aquí o allí.