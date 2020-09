Se presentan las ideas más innovadoras propuestas por jóvenes de 18 a 29 años para un inicio de curso escolar

Esta mañana, en un evento online, se han presentado las propuestas para un inicio de curso escolar más protegido que han sido ideadas por los y las jóvenes estudiantes de 18 a 29 años ganadores del reto “Escuelas pospandemia” lanzado por Educación Conectada.

El objetivo principal del reto propuesto a los estudiantes ha sido ofrecer soluciones adaptables e innovadoras desde la experiencia y formación de diferentes ámbitos académicos (arquitectura, educativo, sanitario, etc.) que puedan servir de inspiración a los centros escolares y docentes, especialmente a aquellos que cuentan con población vulnerable, de cara al inicio del curso escolar 2020/2021. También se persigue involucrar a los y las jóvenes en propuestas innovadoras, y hacerles protagonistas de soluciones realistas y factibles, pensando en todo momento en la población más vulnerable.

Durante la presentación, el equipo ganador de la modalidad A (modificación de espacios), formado por los estudiantes de la ETSAM Enrique Cilleruelo, Elena del Cura y Clara Domínguez, explicaba que “al estar viviendo la cuarentena en nuestras casas y haber tenido que decir adiós al contacto y a la universidad, nos movía la idea de volver a trabajar en grupo y unir fuerzas para participar en el nuevo reto que se plantea en el mundo. Era interesante pensar en qué podríamos aportar. Además, nos tocaba como futuros arquitectos y sobre todo como estudiantes, entonces era doble propuesta y doble oportunidad para nosotros”.

Sentimientos compartidos por las galardonadas en esa misma categoría Marta Jiménez, también estudiante de la ETSAM de Madrid, que indicaba: “me motivó pensar que por primera vez nos preguntaban a nosotros cómo podíamos entender la nueva situación. Me gustó que ya no eran normativas, sino que podíamos pensar en cómo podría funcionar y saber que un día como hoy se iban a escuchar e incluso llevar a cabo”, y por Laura Manglano, estudiante de la Universitat Politècnica de Catalunya, a quien le resultaba interesante “poder salir de los estereotipos y pensar más allá de las aulas que conocemos desde siempre. Me motivó la idea de poder pensar nuevas formas de aprender”.

Todos ellos han trabajado sus propuestas desde la idea de la necesidad de un cambio en el sistema educativo que pase por la digitalización: “nosotros viajamos mucho y estamos acostumbrados a trabajar por proyectos desde cualquier lugar sin problemas. Para nosotros es una oportunidad de llevar al sistema educativo (enfocado al cambio) nuestra facilidad para trabajar desde cualquier sitio”, explicaba el estudiante Víctor Camiños, estudiante de la Mondragon Unibersitatea galardonado en la categoría B (metodologías de aprendizaje), junto a Carla López. Así mismo, insistían en la necesidad de tener en cuenta a los colectivos más vulnerables: “me preocupaban los colectivos más vulnerables, aquellos alumnos que en el colegio tienen ayudas para salir adelante. Me preguntaba qué pasaba con estos estudiantes si no podían ir al colegio. Por eso quería buscar la manera para que pudieran acudir al colegio adecuándose a las necesidades” concluía Esther Polo, estudiante de la Universidad de Málaga, premiada en la modalidad B.

Una oportunidad de visibilidad muy valorada por los jóvenes participantes: “Lo discutíamos a diario y de esta manera vimos la oportunidad de poder formalizar nuestros pensamientos, llegar a más alumnos y de que más gente se viera beneficiada contribuyendo a la transformación digital de la educación” comentaban los ganadores de la modalidad B Mariely Pulgar, Arturo Martínez, Mireia Kesti y Lisandra Velasco, estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el acto de presentación de las ideas galardonadas han participado también la directora de Programas Sociales de BBVA, Lidia del Pozo, y la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura.

Beatriz Martín Padura explicaba cómo, desde Fad, junto a BBVA “lanzamos este reto porque confiamos en la capacidad colectiva de los jóvenes a la hora de buscar soluciones a retos importantes y hemos sido testigos del gran compromiso que tienen con diferentes causas. El cometido no es solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, es un gran trabajo de los jóvenes a la hora de repensar los espacios y dinámicas para una nueva forma de enseñar.” Y, tras escucharles, mostraba su orgullo ante las iniciativas de los jóvenes estudiantes: “me gusta ver que en los jóvenes hay una idea de justicia y equidad social increíble y eso me parece fundamental. Sus ideas son transformaciones profundas, no parches puntuales. Necesitamos dar un salto cualitativo” concluía.

Para Lidia del Pozo de BBVA “ahora es el momento — ha concluido — de dar un paso adelante y contribuir para conseguir una recuperación sostenible, apoyando a las personas que han salido peor paradas, a las empresas de los sectores más afectados y a la educación. Estamos ante una situación de emergencia educativa y es nuestra intención contribuir a solucionarla”.

PROFESORADO Y EXPERTOS EN PEDAGOGÍA APUESTAN POR LA “PROTECCIÓN EDUCATIVA, PORQUE AHORA SEGURO NO HAY NADA”

En el acto, que ha sido conducido por la directora de 20 Minutos, Encarna Samitier, han participado también el artista y formador Siro López; la directora del CEIP Ramiro Solans de Zaragoza, Rosa Llorente; y el docente del IES Poetas Andaluces de Benalmádena y técnico de Prevención de Riesgos Laborales, Javier Perez Soriano.

Siro López, por su parte, centraba su ponencia en la importancia de los espacios, e incidía en que “la escuela tiene que ser un ecosistema, de tal forma que se ofrezca un espacio de encuentro para la infancia donde puedan vivenciar un momento de aprendizaje, de esperanza y mucha creatividad”. Y explicaba: “el espacio no es solo decorar la escuela, es generar un entorno donde todo te está diciendo que tu vida merece la pena.” Concluyendo con la idea de que “las paredes de las escuelas sean anuncios de esperanza entre tanto desconcierto”.

Por su parte, Rosa Llorente puso en valor la importancia de la comunicación emocional como agente de lucha contra el miedo y la incertidumbre: “la conexión emocional durante el curso pasado nos permitió que cada docente planteara dudas y miedos, pero también aprendizajes que ahora son fortalezas para el nuevo curso. Si algo puede cambiar la situación actual es la actitud”. Y continuaba: “es importante animar a las familias y tener un contacto muy directo con ellos. Nos comunicamos con cada una de ellas para saber cómo están y les explicamos los protocolos para transmitir seguridad”. Así mismo, desde la experiencia en su propio centro, Rosa Llorente se mostraba positiva: “los niños ahora asumen rutinas muy diferentes a las que conocían, pero tienen una gran capacidad de adaptabilidad con una enorme responsabilidad. Está siendo más fácil de lo que esperábamos, nos están dando una gran lección”.

Por último, Javier Pérez comenzaba poniendo en valor el trabajo de los equipos directivos en estos meses previos al inicio del curso escolar: “nos consta que se han dejado la piel por conseguir la vuelta protegida”. Para conseguir este concepto de vuelta protegida que presentaba Javier Pérez, insistía en la necesidad de aplicar los “pilares en los que se deben basar los protocolos de vuelta”. Ha mencionado conceptos como el ‘distanciamiento social’, la ‘limitación de contactos’ o el ‘uso de EPI’s’ que, inevitablemente, nos llevan, como indicaba Pérez Soriano, “a ir en contra de los valores educativos de unión e integración”. Y, por tanto, resaltaba “la importancia del cambio y del trabajo realizado por los jóvenes ganadores de repensar en los espacios”. Finalmente, recordaba la necesidad de proteger a los más vulnerables y hacía referencia a los protocolos para la educación online: “para los más vulnerables el confinamiento ha sido brutal. Me gustaría hacer un llamamiento a las administraciones públicas, así como a las entidades, porque para garantizar el derecho a la educación hay que eliminar la brecha digital”.

RETO “ESCUELAS POSPANDEMIA”

El reto “Escuelas pospandemia” ha contado con dos modalidades: “Jóvenes repensando espacios” y “Jóvenes repensando modelos educativos” y el periodo de presentación de candidaturas ha permanecido abierto desde el 18 de junio al 15 de julio (Más info: educacionconectada.com).

Las candidaturas han sido valoradas por un jurado compuesto por el vocal asesor del Secretario de Estado de Educación del Ministerio de Educación, Juan López Martínez; el profesor e investigador experto en innovación educativa, Manuel Fernández Navas; la directora de 20 Minutos, Encarna Samitier; el arquitecto y profesor de Proyectos de la Universidad Rey Juan Carlos, José Mª Echarte; la directora de Programas Sociales de BBVA, Lidia del Pozo; el artista y formador especializado en creatividad y espacios, Siro López; y la directora general de Fad, Beatriz Martin Padura.

EDUCACIÓN CONECTADA, EL PROYECTO EDUCATIVO DE BBVA Y FAD PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

BBVA y Fad ponen en marcha el proyecto Educación Conectada, una iniciativa que comprende un conjunto de acciones de urgencia dirigidas al ámbito educativo tras la crisis causada por la COVID-19. El objetivo es contribuir a paliar las graves consecuencias que la actual crisis está teniendo en toda la comunidad educativa, que está afectando especialmente a la población más vulnerable, y contribuir a la transformación digital de la comunidad educativa.

Educación Conectada (educacionconectada.com) nace de la experiencia acumulada en los más de quince años de vida del proyecto Acción Magistral de BBVA y Fad, que se reinventa para prestar un mayor apoyo a la comunidad educativa en esta crisis pos-COVID. Las líneas principales de trabajo que se desarrollarán en los próximos meses plantean como prioridades la adaptación de los centros escolares a la nueva realidad tras la crisis del coronavirus; acciones de reducción de la brecha de uso digital (formando en competencias, especialmente); dar apoyo a las familias vulnerables y reducir la brecha de acceso por la falta de equipos disponibles y posibilidades de conectividad. Para algunas de estas acciones se contará con el apoyo del Ministerio de Educación y diferentes Consejerías de Educación, asociaciones de AMPAS, e iniciativas privadas de impacto social, entre otras.