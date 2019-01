La preocupación por la salud de Bosé, las críticas a Pedroche y el apoyo de Kiko a Makoke contra Julio Iglesias

MADRID, 5 (CHANCE)

El año no ha comenzado tranquilo para algunos de nuestros personajes del cuore. Miguel Bosé, Julio Iglesias, Makoke y Cristina Pedroche se han convertido en los protagonistas indiscutibles de esta semana corazonera en el que hemos dado la bienvenida al 2019.

KIKO MATAMOROS DEFIENDE A MAKOKE DE JULIO IGLESIAS

Y la verdad, no sabemos quién lo está pasando peor. La semana ha sido de lo más movidita para todos ellos. El flanco Makoke-Matamoros se ha ampliado con Julio Iglesias que según información de Gema López podría recibir un burofax del cantante de Me Olvidé de Vivir para desmentir públicamente que hubieran tenido una relación.

Unas informaciones que la expareja de la modelo, Kiko, no ha dudado en corroborar y además ha defendido a Makoke lanzando la siguiente pullita a Iglesias: "Me parece una imbecilidad por parte del cantante y me cuesta mucho trabajo pensar que sea cierto, y desde luego no sé qué tiene que rectificar Makoke".

Para más inri, la exconcursante de GH VIP tendría que hacer frente a otro asunto: la negación por parte de Brad Pitt de haber mantenido un affaire con Makoke. El actor de El Club de la Lucha se manifestó en Sálvame a través de la agencia de representación Creative Artists Agency para solicitar públicamente que negara dicho encuentro amoroso.

LAS CONSTANTES CRÍTICAS AL VESTIDO DE CRISTINA PEDROCHE

No han sido unos días fáciles para Cristina Pedroche. Y es que la colaboradora de Zapeando ha ido cosechando críticas desde el momento en el que el pasado 31 de diciembre pasase de la capa rococó en rosa con lazo negro de terciopelo al diseño de Marta Rota.

El look elegido ha estado en el punto de mira durante los pasados días y no solo la de Vallecas ha tenido que ver como la gente criticaba su diseño de Tot-Hom en redes sociales, sino que en una entrevista en Espejo Público las diversas opiniones no han sido de agrado para la joven.

Por suerte, Pedroche puede refugiarse en su pareja, el chef Dabiz Muñoz, quien siempre ha estado apoyándola tanto en sus mejores momentos como en los peores.

LA PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE SALUD DE MIGUEL BOSÉ

En el último trimestre de 2018 el nombre de Nacho Palau inundaba los titulares de la prensa nacional e internacional. Fue el propio escultor valenciano quien destapó sus problemas conyugales con el artista de Morena Mía emitiendo un comunicado pidiendo respeto para él y sus hijos. Aunque Bosé actualmente vive en México, no puede no hacer frente a los problemas judiciales en los que se encuentra inmerso.

Coincidiendo con el cambio de año, el cantante subió un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que sus seguidores se preocupaban por el estado de salud del cantante. Dicho vídeo desaparecía de la red y subía otro zanjando cualquier polémica: "Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz, y no voy a contestar ninguna tontería. ¡Feliz año!".

DULCEIDA SUFRE LA PÉRDIDA DE UNO DE LOS PILARES DE SU VIDA

Dulceida ha sufrido un duro golpe justo al comienzo de este 2019. Mientras que la influencer y su mujer, Alba Paul, desconectaban de los compromisos profesionales en Nueva York la muerte de la abuela de Aida ha obligado a regresar a la pareja a España.

Fue la propia Dulceida quien, siempre muy atenta de sus seguidores, dio la noticia en su cuenta de Instagram publicando una foto el día de su boda en el que ella y su abuela se dan un beso, declarando la catalana: "Ahora ya eres luz y siempre estarás conmigo. Ya te echo de menos, te quiero".

LA BODA SECRETA DE SALVADOR SOBRAL

Pero no todo son malas noticias para la entrada de año. El ganador del Festival de Eurovision 2017 y su pareja, Jenna Thiam, decidieron despedir el año con una boda tan secreta a la vez que íntima. Salvador Sobral siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida privada se refiere y la actriz siempre ha estado al lado del cantante en todo momento durante sus problemas de salud y ha sido un pilar fundamental en su vida después del trasplante de corazón al que fue sometido.