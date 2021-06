Preocupación por el estado de salud de Ortega Cano. El diestro sufre un bajón de tensión tras recibir el alta

MADRID, 16 (CHANCE)

En torno a las 11.00 horas José Ortega Cano abandonaba el Hospital Montepríncipe apenas 24 horas después de ser intervenido del corazón. Visiblemente cansado y de la mano de su mujer, Ana María Aldón, el diestro aseguraba que se encontraba "bien" pero un "poquito flojillo", confesando su alegría por "poder volver a casa con mi familia y con mi niño tras venir por una cosa de estas al hospital".

Con muy buen aspecto y los apósitos de las vías todavía en las muñecas, Ortega Cano contaba en qué había consistido su operación: "Me han puesto un stent y me han revisado el otro que estaba bien". "No deja de ser una intervención, y ojalá que dure un tiempo", añadía, confirmando que los médicos le han dicho que "parece que está fuerte el corazón".

Ana María, radiante y sin soltar su mano en ningún momento, confesaba a su vez que "había un daño bastante profundo según el cardiólogo y se ha reparado", asegurando que ahora los médicos le han recomendado a su marido que lleve "una vida tranquila, sin disgustos".

Sin embargo, y a pesar del buen aspecto de Ortega Cano al abandonar el hospital, su familia está muy preocupada por su estado de salud y dos horas después de recibir el alta Ana María declaraba bastante afectada a las puertas de su domicilio que su marido está "regular" y que, si no le llega a agarrar se le hubiese desplomado al salir del centro médico porque está "muy débil".

Rosa Benito, presente en el plató de 'Ya es mediodía' - donde por cierto ha asegurado no haber visto nunca a Rocío Jurado con el diario que Rocío Carrasco podría hacer público en la segunda parte de su serie documental y que no dejaría demasiado bien parados a los Mohedano - se ha puesto en contacto con la familia de Ortega Cano y ha confirmado que la preocupación se debe a que el diestro habría sufrido un "bajón de tensión" tras recibir el alta, pero está "controlado", desmintiendo así los preocupantes rumores sobre la salud del viudo de 'La más grande'.