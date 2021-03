Preguntas y respuestas sobre la seguridad de las vacunas contra la covid-19

Los epidemiólogos han asegurado este jueves que las vacunas anti-COVID-19 son "seguras, eficaces y de bajo riesgo" y lo han plasmado en una guía en la que responden a algunas de las preguntas que pueden surgir en estos momentos sobre la vacunación tras los episodios de trombos notificados en España.

En el documento, los expertos de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) despejan dudas sobre la seguridad o los efectos secundarios de las vacunas que se están administrando en la actualidad, que se han evaluado en ensayos clínicos aleatorizados y han mostrado "una alta eficacia".

Los especialistas recuerdan que ya hay millones de personas inoculadas en el mundo, que los efectos adversos que se han comunicado han sido leves en la gran mayoría de los casos, y que los secundarios graves son muy poco frecuentes.

"El nivel de eficacia de estas vacunas es superior a otras como la vacuna de la gripe, que lleva años entre nosotros y que está muy aceptada socialmente", aseguran desde la SEE, al tiempo que mantienen que los riesgos "son mínimos" en comparación con sus beneficios puesto que "apenas existen contraindicaciones".

Admiten que las vacunas pueden producir, como otras, molestias en la zona del pinchazo, malestar, fiebre o dolor de cabeza, pero subrayan que estos síntomas son pasajeros y se dan durante las primeras 24 horas después de su administración.

En menos de un caso por cada 100.000 vacunados se producen reacciones alérgicas más graves que pueden ser atendidas por los equipos médicos.

El Grupo de Trabajo de Vacunación de la SEE alude también a que la vacuna no es obligatoria, aunque "sí muy recomendable" ya que es muy probable que quienes no se vacunen padezcan la infección en algún momento, puesto que previsiblemente el virus estará en circulación durante varios años.

El porcentaje de enfermos mayores de 50 años que requieren de ingreso hospitalario supera el 5 %, según sus cálculos, pero ese riesgo se minimiza con la aplicación de las vacunas ya que reducen las probabilidades de presentar formas graves que requieran hospitalización o ingreso en las unidades de cuidados intensivos.

La vacunación también es recomendable, según los epidemiólogos, entre quienes ya han pasado la infección, si bien la norma es administrarla seis meses después de haberla superado.

En cuanto al plazo en el que se alcanza la protección óptima de las vacunas, se establece como criterio general en 14 días después de la inoculación de la última dosis, aunque tras la primera ya se consigue cierto nivel de protección.

Con todo, los expertos no descartan que los vacunados puedan transmitir la enfermedad, aunque en menor medida que los no vacunados.

Pero hay otras dudas frecuentes que se responden en la guía:

- ¿Puede la vacuna provocar covid-19?

No, ninguna de las vacunas contiene coronavirus que pudiera dar lugar a la infección.

- ¿Qué tipo de vacunas existen?

Unas contienen el antígeno del coronavirus y otras contienen un precursor del antígeno, que es el ARN mensajero. En ambos casos, el antígeno, que es una proteína del coronavirus, genera la producción de anticuerpos por parte del organismo.

- ¿Hay una vacuna mejor que otra?

Todas están demostrando ser efectivas. Hasta el momento cada vacuna se ha evaluado por separado pero no se han comparado entre ellas. Se irá evaluando conforme vaya transcurriendo el tiempo desde el momento de la vacunación, así se podrá establecer la duración de la inmunidad producida por la vacuna.

- ¿Son mayores los efectos secundarios con la segunda dosis?

La aparición de efectos secundarios en las vacunas de ARN mensajero es más probable tras la segunda dosis. En las que contienen el antígeno son más frecuentes tras la primera dosis. Son más comunes en personas jóvenes que en mayores de 65 años.

- ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna?

Todavía no se sabe con seguridad. Se podrá evaluar conforme vaya transcurriendo el tiempo desde que las personas han recibido la vacuna.

- ¿Será necesario vacunarse cada año contra la covid-19 como ocurre con la gripe?

No se sabe. Si no aparecen variantes que evadan el efecto de la vacuna, lo más probable es que el efecto sea prolongado.