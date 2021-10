Le preguntamos a Irene Rosales por la radical decisión de Kiko Rivera de no volver a hablar de su vida privada

MADRID, 18 (CHANCE)

En el ojo del huracán mediático desde que falleció su abuela, se reencontró con su madre después de un año sin mantener ningún tipo de relación, y tras sus duros ataques contra su hermana Isa y su prima Anabel Pantoja a golpe de exclusiva, Kiko Rivera ha tomado una drástica decisión. No volver a hablar de su vida privada. Harto de las especulaciones que se desatan con cada uno de sus movimientos - la última, una presunta deslealtad a Irene Rosales en Matalascañas durante su retiro con amigos para componer sus nuevos temas - el Dj ha hecho borrón y cuenta nueva eliminando todas sus imágenes de Instagram, dejando una sobre su carrera musical.

En uno de sus mejores momentos profesionales y dispuesto a luchar para triunfar en el mundo de la canción, Kiko anunciaba este domingo, horas después de que su tía Teresa Rivera dudase de su paternidad y asegurase que Isabel Pantoja fue infiel a Paquirri y el torero se quería separar antes de su trágica muerte, que no va a volver a hablar de su familia ni su intimidad: "Voy a seguir mi camino y mi verdad, porque la verdad solo tiene un camino. Pero no volveré a dar explicaciones ni a hablar del tema", ha afirmado a través de sus redes sociales, asegurando que no va a volver a pisar un plató de televisión ni a hablar con los reporteros que hacen guardia a las puertas de su domicilio.

Una decisión tan radical como sorprendente sobre la que Irene Rosales, fiel a su discreción, guarda silencio. Al lado de su marido en todo momento, pero dispuesta a mantenerse al margen de la polémica en la que se ha visto inmersa Kiko tras su reconciliación con Isabel Pantoja, la excolaboradora no se pronuncia sobre el enfado del Dj por lo que se ha hablado sobre él en los últimos días ni sobre su decisión de dejar las exclusivas a un lado para centrarse en su carrera musical. Muy seria, la sevillana tampoco ha querido comentar las explosivas declaraciones de Teresa Rivera sobre su suegra, con la que pronto podría reencontrarse en Cantora si Kiko cumple con su palabra de llevar a sus hijas a visitar a su abuela después de más de un año sin verse.