La preciosa declaración de amor de Luitingo a Jessica Bueno: "Te haré la mujer más feliz del mundo"

MADRID, 26 (CHANCE)

Jessica Bueno y Luitingo están tan enamorados que, una vez finalizado 'Gran Hermano VIP', no han dudado en dar rienda suelta a su amor y gritar a los cuatro vientos su felicidad. Si en sus últimos días juntos en la casa de Guadalix de la Sierra -la modelo entró como jefa de campaña del artista de cara a la final del reality- la incipiente pareja no se cortó a la hora de hablar de sus sentimientos y de sus planes de futuro juntos, tras retomar la 'normalidad' y volver a sus vidas 'reales', ¡no se han separado!

Tras pasar su primera noche juntos sin cámaras tras la gran final de 'GH VIP', en la que Luitingo quedó en segundo lugar por detrás de Naomi, el cantante y la ex de Kiko Rivera ponían juntos a la tierra natal de ambos, Sevilla, demostrando sin necesidad de palabras que lo suyo se afianza a pasos agigantados.

Y al margen de su reencuentro con sus respectivas familias para celebrar Nochebuena y Navidad, Jessica y Luis han exprimido al máximo sus primeros días 'en libertad'. El sábado el cantante de 'Operación Camarón' acompañaba a la modelo a Los Molares y era testigo de excepción de cómo le recibían sus paisanos al grito de "¡ganadora, ganadora!".

Inseparables, la pareja también celebraba la Navidad juntos; y así lo revelaba la ex de Jota Peleteiro compartiendo orgullosa en redes sociales unas imágenes del artista tocando la guitarra y cantando una canción con un significativo mensaje que refleja el gran momento que están viviendo: "Soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado".

Pletórico, Luitingo ha querido gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de Jessica y le ha dedicado una preciosa y romántica promesa a través de Instagram que nos ha dejado sin palabras: "Eres especial. Tienes una luz diferente y única. Te quiero con todas las fuerzas posibles. Te haré la mujer más feliz del mundo, te lo mereces. Te amo".

Una declaración de amor que la modelo ha compartido emocionada en sus redes sociales dedicándole a su incipiente novio un escueto pero significativo mensaje: "Te adoro".