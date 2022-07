Poty "rompe una lanza" a favor de David Bustamante a pesar de su nula relación: "Lo que se propone lo hace bien"

MADRID, 5 (CHANCE)

Su distanciamiento de David Bustamante después de más de una década de íntima amistad ha dado casi tanto que hablar como la separación del cantante y Paula Echevarría. Sí, nos referimos a Javier Castillo 'Poty', con el que el triunfito rompió toda relación cuando el coreógrafo 'bendijo' la historia de amor de la actriz y Miguel Torres.

Cuatro años después, el bailarín continúa sin hablarse con David pero su relación con Paula se ha estrechado todavía más; y tanto es así que es el padrino de Miki, el hijo que la asturiana tuvo con el exfutbolista en abril de 2021. "El chiquitín es una preciosidad, yo me siento muy orgulloso de ser su padrino y que sepáis que apunta maneras para elbaile, no para el fúbtol" apunta con una sonrisa.

Siempre discreto, Poty prefiere no hablar del por qué de su distanciamiento de Bustamante, para el que solo tiene buenas palabras; de hecho, no ha dudado en aplaudir el reto al que se ha enfrentado recientemente del cántabro debutando como boxeador en la 'Velada del año' de Ibai Llanos, confesando que le parece "un valiente". "No tenemos contacto ni nada, se diluyó aquello en el aire hace unos años, pero te voy a decir una cosa rompiendo una lanza a su favor: todo lo que se propone lo hace bien" asegura, reconociendo que le da "mucha pena" que se rompiese su amistad con el cantante, para el que nunca ha tenido una mala palabra.

Acerca de la relación cordial que mantienen David y Paula cuando se acaban de cumplir 5 años de su separación, Poty "imagina" que se llevan bien aunque prefiere no entrar en detalles: "Es gente civilizada, son padres de una niña preciosa, pero ya no os puedo contar más".

Y hablando de Paula, ¿habrá boda con Miguel Torres, con quien vemos a la actriz más feliz que nunca? La respuesta del mejor amigo de la pareja, ¡en el siguiente vídeo!