Poty nos da la última hora del brutal incendio que ha arrasado su negocio familiar

MADRID, 2 (CHANCE)

El año no ha terminado de la mejor manera posible para Javier Castillo 'Poty' y su familia. El 23 de diciembre, a pocos días de finalizar 2023 e inmersos en los preparativos de Nochebuena, el 'Café Urbanos', un negocio familiar que lleva 60 años abierto, sufría un brutal incendio que arrasaba por completo el local, uno de los más emblemáticos de Torrelavega, Cantabria.

A pesar de que el fuego se originaba cuando su madre y sus hermanos se encontraban en el interior -preparando los encargos para el 24- por suerte ninguno sufrió ningún daño y pudieron escapar a tiempo de las llamas, como el propio Poty compartía a través de sus redes sociales.

Y de nuevo ha sido el coreógrafo el que nos ha contado cómo se encuentra su familia tras este durísimo varapalo que, como reconoce, ha supuesto "un shock" que toavía están asimilando. "Mi madre tiene 92 años y está muy bien, pero era un negocio familiar de toda la vida, 60 años, y bueno, el tema material se arregla, pero el tema sentimental es otra cosa. Y aparte, el susto tremendo, porque mi madre perdió el bolso y el abrigo salió disparada porque ahí estaba ella, saludando a los clientes y amigos. Y fue un susto tremendo. Se cayó, se hundió el techo, una tragedia" ha confesado, destacando que afortunadamente no ha habido ningún daño personal que lamentar: "Eso es lo más importante. Porque, bueno, si ocurre una tragedia personal, ya* apaga y vamos. Y gracias a Dios, ningún cliente, porque estaba era el momento de apogeo al mediodía en pleno rendimiento. Víspera y con la cantidad de catering que servimos de toda la vida, todo el mundo trabajando, una cantidad de productos, una cantidad de cosas* Un cliente avispado avisó a mi hermano que estaba saliendo humo. Y bueno, no dio tiempo ni a coger el nada, nada, nada, salir disparado" recuerda emocionado, desvelando que por el momento no saben cuál fue el origen del incendio.

"Está el seguro, la policía científica y todos los que se están portando increíblemente bien, increíblemente bien, no os hacéis ni idea. Investigando porque, claro, es un* se supone que es de un cortocircuito, es un edificio antiguo y ahí están valorando todas las cosas esas" nos ha contado, agradecido porque las muestras de cariño en estos durísimos momentos han sido innumerables. "Estamos desbordados, no nos podemos sentir más queridos y más felices de recibir tanto, tanto cariño por los medios, por todos nosotros, por la gente de a pie" reconoce.

La idea de su familia, en este 2024, reconstruir su negocio y volver a empezar: "Es un negocio que montaron mis padres hace 60 años, que en agosto se celebró ese cumpleaños y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo tendrá que decidir la familia. Gracias a Dios no ha pasado nada".

