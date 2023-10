Poty Castillo asegura que se reunió con Bertín Osborne hace unos días

MADRID, 12 (CHANCE)

Alejado de los medios de comunicación desde que sabemos que no tiene ningún tipo de contacto con Gabriela Guillén y que ha decidido someterse a una prueba de paternidad respecto al bebé que esta espera, Bertín Osborne continúa en su finca encerrado, saliendo exclusivamente para grabar su nuevo proyecto musical.

Sin embargo, hace unos días hemos conocido que también sale de la finca para reunirse con amigos, así nos lo desvelaba Poty Castillo, el pasado martes en el acto de inauguración de la II edición SIMOF Madrid, cuando le preguntábamos por su gran amigo Bertín.

"No te puedo decir nada. Hemos estado cenando, un grupo de amigos" nos confesaba cuando le preguntábamos por el cantante y además, desvelaba que le había visto "divertidísimo como siempre y con un discazo que va a sacar que ataros los machos".

Mostrando su cara más simpática con la prensa, cuando le comentaban que es muy buen amigo por callar y no dar detalles sobre la situación que vive, Poty pedía que le grabásemos dándole un beso a la reportera en señal de agradecimiento: "Te acabas de ganar un beso. Graba esto".

A pesar de todo, algo más serio, Poty nos aseguraba que el presentador está muy centrado en el trabajo: "bueno, no sé, está muy encerrado con su disco nuevo, muy encerrado, está trabajando tope, he estado cenando con él hace cuatros días en Ubrique y estupendo, no te puedo decir más. Está estupendo, es muy buen amigo mío" y concluía así sus declaraciones ante los medios.