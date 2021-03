Da positivo un anciano con doble dosis de la vacuna en residencia de Almería

Un anciano que vive en una residencia de mayores de Almería que había recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer ha dado positivo por covid, según ha informado este jueves el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte.

"El protocolo es investigar cuál es este caso. Ver si es antigua esa infección o no es antigua", ha dicho Belmonte a los periodistas en Carboneras (Almería), y ha recalcado que "la vacunación no significa que una persona no pueda infectarse", sino que la vacuna "enseña a nuestro cuerpo a defenderse frente al coronavirus".

Asimismo, ha sostenido que en las personas mayores en las que se produce un "rebrote" desarrollan y pasan la enfermedad de "una forma mucho más benigna".

"Tenemos que darnos cuenta y tener la seguridad de que hasta no alcancemos una inmunidad muy grande, vamos a tener que seguir utilizando las medidas de prevención de siempre. Mascarilla, distancia y lavado de manos. ¿Para qué? Para protegernos a todos nosotros. Por eso pedimos la responsabilidad correspondiente", ha añadido.

Sobre el residente contagiado, ha insistido en que "este caso se está estudiando" y que está asintomático.