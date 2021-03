"¿Por qué nos separa un cromosoma?”: el emotivo spot por el Día del Síndrome de Down que remueve conciencias

La Federación Down España ha presentado esta semana una campaña con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el próximo domingo 21 de marzo. La campaña, cuyo lema es #QueNadaNosSepare, se marca como objetivo lanzar un claro mensaje de sensibilización social: “Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe?”. Con ella, Down España pretende abordar el problema de la falta de amistades y oportunidades de socialización al que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando alcanzan la adolescencia y la edad adulta (un 24% del colectivo dice no tener amigos y un 62% tiene pocas o ninguna oportunidad para hacer nuevas amistades). Un problema que provoca su aislamiento y soledad, y que conduce a situaciones de frustración y depresión. Una situación sobre la que Down España pretende hacer reflexionar a la sociedad para que esta realidad cambie.

Para demostrar que efectivamente son más las cosas que nos unen a las personas con síndrome de Down que las que nos separan, la federación planeó grabar un experimento. Citaron a seis desconocidos por parejas en lugares diferentes para que no pudieran verse y les invitaron a probar una nueva APP de contactos, cuyo objetivo era detectar afinidades entre personas. Durante un tiempo, tuvieron la oportunidad de chatear, conocer sus gustos e intercambiar algunas de sus experiencias vitales. Surgieron risas, reflexiones y confidencias. Tras la experiencia, pudieron conocer a la persona con la que habían estado chateando. Lo que se observa en las grabaciones es que en ningún momento imaginaron que al otro lado habría una persona con síndrome de Down. Nunca pensaron que esa persona que había sufrido bullying, que amaba el baile o que había pasado el COVID-19 en la UCI como les había ocurrido a ellos, podría ser una persona con discapacidad intelectual. Pasada la sorpresa inicial, todos ellos reflexionan sobre la importancia de dar oportunidades a las personas como Cristina, Xabi o Carmen, los tres protagonistas de la campaña, a los que -como ellos mismos reconocen- “les unen muchas cosas”.

#QueNadaNosSepare

Con esta emotiva campaña, que cuenta con el sello creativo de Contrapunto BBDO y la producción de Blur Films, la Fundación quiere hacer reflexionar a la sociedad sobre los prejuicios y estereotipos que muchas veces se asocian al síndrome de Down, que hacen que no veamos a la persona que se encuentra detrás de esas etiquetas.

Mateo San Segundo, presidente de Down España, lo explica así: “Las personas con síndrome de Down quieren ser uno más en la sociedad. Eso significa también socializar, divertirse, hacer amigos…Hasta los 12/13 años todo va bien, cuentan con amigos en su colegio, les invitan a fiestas…, pero llega un momento en que empieza a producirse una distancia, los padres comenzamos a notar que ya no llaman a nuestros hijos como antes, comienzan las excusas y los pretextos y te das cuenta de que sufren mucho. Esto continúa en la edad adulta. Pareciera que sus únicas posibilidades de socialización fuesen las de relacionarse con otras personas con síndrome de Down”, explica.

Tal y como describe San Segundo, se trata de un "círculo vicioso del que resulta muy difícil salir y por eso esta campaña es tan necesaria, porque necesitamos como sociedad reflexionar sobre lo que está pasando, y hacer un espacio a todas las personas".

Desde Down España esperan que esta campaña favorezca un cambio de mirada en la sociedad y una sensibilización que anime a acercarse más a las personas con síndrome de Down y a incluirlas en planes con amigos, en el ocio, en el trabajo…etc, porque son más las cosas que podemos tener en común que las que nos separan.