¿Por qué los ingleses ya no pueden circular con su carnet británico en España?

Los británicos que lleven más de seis meses viviendo en España deberán sacarse el carné de conducir español para poder circular por las carreteras españolas. El 1 de mayo se ha puesto fin a la excepción realizada por el Gobierno español en 2020, la cual facilitaba a los británicos poder conducir en el territorio español con el permiso de circulación británico.

Cuando Reino Unido abandonó la Unión Europea se cancelaron todos los acuerdos relacionados con la materia de tráfico. Pero la Unión Europea negoció con Reino Unido un Acuerdo de Retirada, de tal forma que la normativa europea continuaba estando vigente en los permisos expedidos por Reino Unido. Tras su salida se aplicaría lo recogido en el artículo 21 de la normativa general de Conductores. Inicialmente esta excepción iba a tener lugar hasta el 28 de febrero de 2022 pero para garantizar los derechos de circulación de los ciudadanos así como facilitar la adaptación de los ciudadanos británicos. Pero el 28 de febrero las autoridades británicas y españolas no habían cerrado el acuerdo en las cuestiones de tráfico, por lo que se prolongó hasta el 30 de abril.

Esto hace que todos los permisos de conducción que sean expedidos por las autoridades británicas, ahora tendrán una validez de seis meses desde que el titular entre en España o bien desde que obtenga su lugar de residencia de forma legal. De esta forma se aplica lo establecido en el artículo 21 de la normativa general de conductores sin excepciones. Cuando Reino Unido abandonó la Unión Europea, provocó que los titulares de los permisos de conducción expedidos por Reino Unido hayan perdido su validez.

Por lo que a partir del 1 de enero de 2021 las autoridades británicas no podrán habilitar permisos de conduccion con fecha más tarde al 30 de abril de 2022. También han perdido su derecho a solicitar el canje y renovación de su permiso de circulación antes del 31 de diciembre de 2020. No obstante todos aquellos conductores que no hayan solicitado la renovación de su permiso de conducción antes de esta fecha deben obtener el permiso de conducción español.

Entre los requisitos para poder obtener el permiso de circulación se encuentra la residencia en España durante un periodo mínimo continuado de 6 meses. Por ello, aquellos turistas británicos que viajen a España por vacaciones o se desplacen de forma transitoria podrán seguir conduciendo con su licencia británica sin problemas.

Sin embargo, la situación repercute sobre todas aquellas personas que hayan superado los seis meses de residencia en España y que sigan teniendo el permiso de conducción británico, el cual les impide poder circular ahora por el territorio español. Las personas en esta situación tendrán que solicitar el permiso de conducción español, por tanto el documento de residencia.

Cabe destacar que esta medida recae sobre los británicos ya que abandonaron la UE y no se encuentran bajo el marco normativo de circulación de la misma. Pero esta medida no afecta a aquellos extranjeros que pertenezcan a la UE.