¿Por qué los brazos de los T.rex eran tan cortos? La última hipótesis apunta a que fue para evitar lesiones

Kevin Padian es un paleontólogo profesor en la Universidad de California. Lleva impartiendo un seminario para los alumnos de primer año durante 20 años, y siempre recibe las mismas preguntas por parte de sus alumnos: ¿Por qué el Tyrannosaurus rex tenía los brazos tan cortos? Hasta ahora, Padian contestaba enumerando las múltiples hipótesis que se habían planteado: que servían para sujetar a sus presas, para el apareamiento, etc. Sin embargo, era algo desconocido para la comunidad científica. Además, el profesor sospechaba que esas suposiciones que habían hecho otros intelectuales de su campo no eran correctas.

Por este motivo, el paleontólogo ha realizado un artículo que ha sido publicado en la revista 'Acta Paleontológica Polonica'. Padian explica que las hipótesis anteriores se estaban planteando desde una mala perspectiva, lo suyo sería haber cambiado el punto de vista de la pregunta y cuestionarse: ¿Cuáles eran los beneficios que le aportaban al T.rex esos brazos tan pequeños? "Debido a que los tiranosauroides basales y sus grupos externos, así como los grupos externos de otros terópodos gigantes, tenían extremidades anteriores más largas, el acortamiento de estos elementos en los taxones derivados fue secundario y aparentemente implicó un cambio en el tiempo de desarrollo de los elementos de las extremidades anteriores", comenta Padian

Se redujeron para evitar amputaciones

Por lo tanto, la solución que nos ha proporcionado en su artículo es que "las extremidades anteriores se acortaron en el contexto de la ecología del comportamiento. En este sentido, tener los brazos cortos podría ser una ventaja, ya que no los estas usando para la depredación". Cuando un grupo de T.rex se juntaba para comer una presa, una gran cantidad de enormes cráneos y mandíbulas están desgarrando la carne para comer. Para defender su comida de otro miembro, lo más sensillo será atacar a sus largos brazos, por ello, la evolución hizo que las extremidades anteriores se vieran reducidas. Así, las mantendrían fuera del alcance de las mandíbulas de otros grandes depredadores. De esta forma, evitarían lesiones, amputaciones, pérdida de sangre y una infección que les causase la muerte.

No obstante, el experto recalca que los predecesores de los Tyrannosaurus tenían los brazos más largos, así que debió de haber algún motivo para que el tamaño se viese tan disminuido, así como que afectase a su movilidad articular. Además, este fenómeno no sólo afectó al T.rex (de norteamérica), sino también a los abelisáuridos de África y sudamércia; así como a los carcarodontosáuridos (Europa y Asia). "Todas las hipótesis al respecto o no se han probado o se han descartado por su inverosimilitud", explica el paleontólogo, a lo que añade que, "además, ninguna de ellas explica por qué los brazos disminuyeron de tamaño y, en todos los casos, las funciones propuestas para los brazos del Tyrannosaurus habrían sido mucho más efectivas si los brazos hubieran sido más largos".

"Tal vez no sea posible establecer una hipótesis final, pero quizá podría encontrarse una correlación si se revisaran los especímenes de museos de todo el mundo en busca de marcas de mordeduras", confirma Padian. Además, "las heridas por mordeduras tanto en el cráneo como en otras partes de su esqueleto están bien documentadas tanto en los tiranosaurios como en otros dinosaurios carnívoros. Si se encontraran menos marcas de mordeduras en base la disminución progresiva de las extremidades de estos animales, estaríamos ante una señal de que la reducción de sus brazos se debió a esta razón".