¿Por qué estiramos las palabras cuando escribimos en las redes sociales?

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la razón detrás de que alarguemos las palabras cuando escribimos por las redes sociales? Y es que estirar las palabras puede atribuirles diferentes significados, aunque sepamos que en una escritura normal no se pueden utilizar, es muy común verlas alargadas o mal escritas a propósito en las redes. Para estudiar cuál es la finalidad de este tipo de lenguaje, en el año 2020 un equipo de investigadores de la Universidad de Vermont (Estados Unidos) realizó un estudio, que fue publicado en la revista 'PLOS ONE'.

Para realizar su estudio, los autores explican que "examinamos las distribuciones de frecuencia de las 'palabras extensibles' encontradas en aproximadamente 100 mil millones de tweets escritos durante un período de 8 años". Después, desarrollaron una forma de clasificar las palabras según las letras que se repetían. Los investigadores comprobaron que había un equilibrio a la hora de estirar las palabras. Por ejemplo, en "jajaja", son ambas letras las que se repiten varias veces. Y en el caso de alargar otras como "goooooool", solo una de ellas está siendo repetida.

Atractivo visual

Por otro lado, observaron cómo las palabras cortas son las que más tendemos a alargar. No obstante, esto no fue todo lo que hallaron. Resulta que cuando la escritura comenzó a adoptar esta técnica de alargar las palabras, simplemente se trataba de una "representación escrita directa de las palabras extendidas habladas", aseguran los expertos. Es por ello, que las letras que se veían estiradas, correspondían a cómo las escucharíamos en el lenguaje oral. Además, cuando se han visto en la literatura era generalmente en relatos de ficción.

"A medida que se han vuelto más comunes, hay evidencia de que las palabras estirables escritas han comenzado a cobrar vida propia y están perdiendo parte de su conexión directa con su contraparte hablada", comentan los autores de la investigación. Un claro ejemplo es observar en Twitter expresiones alargadas que oralmente son inarticulables, como "aaaayyyuuuudddaaa" ('hheeelllppppp', en inglés, idioma original del estudio). La explicación que aportan los expertos es que podría tratarse del atractivo visual que ofrece ver palabras estiradas en las redes sociales.

Los motores de búsqueda no las reconocen

Además, resaltan que buscar en internet palabras estiradas no es una tarea sencilla, ya que los motores de búsqueda no las reconocen y no funcionan correctamente. "Es posible que puedan encontrar una palabra específica que se les dé, pero si intentan encontrar versiones ampliadas de una palabra en particular en general, sufren. Nuevamente, el uso de nuestros núcleos podría ayudar aquí como una forma más general de búsqueda e indexación", explica el equipo de investigadores en su estudio.

Finalmente, los investigadores resaltan que sería interesante hacer un estudio sobre este tema más a fondo. Por ejemplo, distinguiendo entre la extensión visual y fonética, así como comprobar cómo los patrones de extensión han ido evolucionando con el tiempo o se diferencia dependiendo de la región geográfica. "Las herramientas que hemos desarrollado no solo ayudan a descubrir la dinámica oculta de las palabras estirables, sino que también se pueden aplicar para estudiar fenómenos como errores tipográficos y ortográficos, y posiblemente más", concluyen los autores.