¿Por qué está desapareciendo el oficio artesanal de los belenistas?: "No es algo estacional"

La celebración de la Navidad comenzará en poco más de un mes. Una fecha en la que especialmente nos acordamos de la figura de los 'belenistas' para poder montar nuestro Belén. Sin embargo, cabe destacar que es una profesión que trabaja durante todo el año, "no es algo estacional" y atiende a las demandas del mercado. Algo que preocupa es que cada vez son menos los artesanos que se dedican a ser 'belenistas', por ello José Griñán (belenista desde que tenía 20 años) ha contado a COPE la actual situación que están viviendo los belenistas.

En su caso, pertenece a la profesión por tradición familiar, ya que su padre trabajó en una de las grandes empresas de fabricación de Belenes en los años 60. Los Belenes en mi casa "han sido el pan de cada día", afirma.





Con la llegada de la Navidad, "se vive intensamente porque son las fechas donde todas las prisas vienen y hay que colocar el producto en el mercado", explica. A pesar de la llegada de esta fecha "una cosa es preparar el Belén en las casas y otra es que nosotros los artesanos comenzamos a trabajar/prepararlos el 2 de enero", incide. Por lo tanto, "no solo trabajamos en Navidad".

Fases en la producción de figuras

Inicialmente, a principios de año se dedica a realizar las piezas en arcilla, para después realizar el lienzado, la vestimenta y el decorado de la pieza. Estas fases de producción se complementan con las fases de montado, es decir, "poner la pieza". "Por suerte, las familias mantienen la costumbre de montar el Belén", subraya.

"Los talleres estamos desapareciendo"

A pesar de la demanda de productos, "los talleres estamos despareciendo", incide. Esto es consecuencia de 3 factores: las jubilaciones, falta de incorporaciones de gente nueva y el complejo acceso al aprendizaje. "Aunque, hay gente entusiasmada por aprender y saber del oficio, no hay interés por parte de la Administración para que la cultura de nuestro país tenga promoción".

Además, "para que nos de margen económico tiene que pasar un año de aprendizaje, pocos artesanos se arriesgan a coger". Para impulsar el desarrollo de esta profesión, se deberían crear escuelas similares a las que imparten clases sobre herrería o carpintería, ya que en el caso de los belenistas no existe. Con la construcción de estas escuelas, no solo se podría satisfacer la demanda de los talleres, sino que además los aprendices podrían montar sus propios talleres.





Por otro lado, destacar que esta profesión "aporta estabilidad económica, ya que es una profesión que ha tenido gente y obreros viviendo cómodamente, tanto los obreros como los jefes", subraya.

Por último, en su caso las figuras que realiza realizan un recorrido desde lo más clásico como el Nacimiento hasta el tradicional 'caganer'. Aunque, incorporan nuevas figuras o representaciones como 'el sueño de los reyes magos o el descanso de los reyes magos', el cual según la leyenda un ángel se apareció a los tres Reyes de Oriente para indicarles que no debían ir al castillo de Herodes en su viaje, ya que Herodes quería matar al Jesús recién nacido; y que en cambio debían seguir a la estrella que les indicaba el camino hacia Belén. En definitiva, "si no fuéramos artistas no podríamos ser artesanos".