¿Por qué conozco a tanta gente que ha dado positivo por covid estos días?

La incidencia acumulada en España se sitúa ya en los 472 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia mucho más baja hace un mes y que, poco a poco, va creciendo de manera exponencial. Muchos de nosotros podemos tener la sensación de que la situación está descontrolada y que incluso, estamos peor que en la tercera, cuarta o quinta ola, donde la incidencia se situaba por encima de los 700 y los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Si, la incidencia era mucho mayor antes, ¿por qué ahora tengo la sensación de que la situación va mucho peor que antes y que hay más contagios que nunca?

A medida que se acercan las fiestas, las reuniones entre amigos y familia son más habituales y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de que haya más contagios y positivos. Las personas que den positivo ahora, tendrán que realizar una cuarentena de 10 días y permanecer aislados en las celebraciones navideñas.

Algunos de los motivos que pueden influir en esta sensación, la cual no se corresponde con la realidad, son los siguientes:

Ahora encontramos los tests en farmacias

Ahora podemos encontrar tests en las farmacias que antes no teníamos. Fue el pasado julio cuando se aprobó esta medida. Así podremos saber si somos positivos o negativos sin pasar por los canales oficiales. Ante los retrasos o tiempos de espera para hacerte un test, son muchos los que eligen esta opción para saber el resultado y comprobar si están infectados o no. El problema de estos casos es que, al realizarse este test, son muchas las personas que, al salir positivos, no se lo comunican a las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma. Son muchos, entonces, los casos que se quedan en la “sombra” y que no reflejan la situación actual en cuanto a datos y contagios se refiere.

Los días festivos

Los días festivos siempre son únicos. Cada vez que hay un puente, los contagios suben. Las reuniones o fiestas aumentan y como resultado, aparece más gente contagiada. Cuando pasen dos semanas del día de la Inmaculada Concepción (algo que se producirá en torno al 23 de diciembre) los datos puede que vuelvan a incrementarse como ya ha pasado muchas otras veces al finalizar un puente. También se puede contabilizar pasado una semana, y es que, desde la última semana, han crecido un 85%. Los días festivos han podido servir para propagar el virus y estos contagios son los que están siendo visibles justo ahora.





Retrasos en diagnósticos

Muchas personas comienzan a tener síntomas y al llamar al centro de salud para realizarse un test, le darán la cita para una semana, por lo que su positivo será notificado con varios días de retraso. Son muchos los centros de salud que tienen un “atasco” en la notificación de los casos que hacen que las estadísticas sigan variando de una semana a otra.

¿Ómicron?

La nueva variante del coronavirus se está propagando por todo el mundo, aunque los casos son algo más leves, va con una mayor rapidez que la variante delta. En España, de momento, se han notificado unas decenas de casos de esta variante y las autoridades sanitarias saben que ya es una transmisión comunitaria y que, aunque los datos son los que son, está mucho más expandida de lo que creemos. No hay datos que confirmen, de momento, que la mayoría de estos casos y de esta subida sean de Ómicron, pero habrá que estar muy pendientes de las notificaciones de las autoridades en los próximos días y semanas.