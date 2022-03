¿Por qué algunos cosméticos se etiquetan como "free gluten"? Los expertos aseguran que no tiene sentido

Últimamente se han puesto muy de moda los productos "gluten free", es decir, sin glúten. Estos alimentos están destinados a las personas celíacas que no toleran la proteína, que se encuentra en los cereales. Sin embargo, ahora también podemos ver el etiquetado de "sin gluten" en productos cosméticos. Aunque pueda parecer que son muchas personas las que sufren este trastorno, realmente solo hay un 1% de los Europeos que lo padecen. Pero ¿Qué significa que un producto cosmético no lleve glúten? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido aclarar si este tipo de productos tienen sentido y ayudan a las personas celiacas.

"Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cosméticos se aplican sobre la piel y el gluten no se absorbe de manera cutánea, con lo que no hay riesgo para el paciente celiaco. El problema podría estar en productos que, de manera accidental, pudieran llegar a ser ingeridos, como sucede con las barras de labios, la pasta de dientes o el enjuague bucal", explica la OCU. Tampoco se verían afectadas las personas con dermatitis herpetiforme, que es una clase de dermatitis que surge en las personas celiacas cuando consumen gluten. Por lo tanto, los productos de higiene y cosméticos no son de ningún riesgo para los celiacos ni para los no celiacos.

Solo habría riesgo si se ingieren

Lo único que resalta la organización es que "hay que tener más precaución con barras de labios, dentífricos y enjuagues bucales, entre otros, porque podrían llegar a ser ingeridos. No obstante, incluso en caso de ingestión accidental, hablamos de unas cantidades nimias, que raramente provocarían un problema". Es decir, si el etiquetado "free gluten" tuviese algún sentido, sería para los celiacos y solo en algunos casos. Por este motivo, no es necesario que las personas que no padecen el trastorno, busquen comprar este tipo de productos porque creen que son más beneficiosos, ya que eso está muy lejos de la verdad.

"En cualquier caso, como sucede con los alimentos, la alegación 'sin gluten' solo tendría sentido para los cosméticos que en su composición incluyan cereales que puedan tener gluten u otros ingredientes que pudieran llegar a estar contaminados por él, como trigo, avena, centeno o cebada, por ejemplo", comentan en la organización. Por ello, alentan a los celiacos a revisar los componentes de los cosméticos que adquieran, así como que eviten aquellos que tengan los siguientes ingredientes:

Trigo, gluten o triticum en el nombre. Ejemplos: proteína de trigo hidrolizada o hydrolyzed wheat protein (HWP), hydrolyzed wheat gluten, wheat bran extract, wheat germ extract, AMPisostearoyl hydrolzyed wheat protein, triticum lipids, Triticum vulgare, wheat germ glycerides.

en el nombre. Ejemplos: proteína de trigo hidrolizada o hydrolyzed wheat protein (HWP), hydrolyzed wheat gluten, wheat bran extract, wheat germ extract, AMPisostearoyl hydrolzyed wheat protein, triticum lipids, Triticum vulgare, wheat germ glycerides. Cebada, malta u Hordeum vulgare . Ejemplos: barley extract, Hordeum vulgare extract, malt extract.

. Ejemplos: barley extract, Hordeum vulgare extract, malt extract. Centeno, rye, o Secale cereale .

. Avena o Avena sativa. Ejemplo: sodium lauroyl oat amino acid, Avena sativa extract.