¿Por qué algunas personas que viven con un positivo en covid-19 no se contagian?

Desde marzo hasta ahora muchos hemos oído cómo algunas personas que conviven en una misma casa no sufren los mismos síntomas de coronavirus cuando éste entra por la puerta que otras. Hasta el punto de que en una misma familia unos se contagian...y otros no. ¿Es normal? En COPE nos da la respuesta Eduardo Cruz, jefe de Inmunología del hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Izaskun empezó con síntomas casi a la vez que arrancó el confinamiento domiciliario en España. Eran muy claros. 'Perdí el olfalto y el gusto y al día siguiente tenía calambres en los brazos y en las piernas'. Eran muy claros... ahora que sabemos más sobre el virus pero no entonces. Entonces, en pleno estallido de la pandemia en nuestro país, poco conocíamos del COVID. 'En ese momento no se sabía que la pérdida de olfato y gusto era un síntoma con lo cual yo como me encontraba bien pensé que era un constipado muy grande aunque sí que me parecía como demasiada pérdida. Y tres semanas más tarde empecé a escuchar en la televisión que era un síntoma y fue cuando pedí hora para hacerme la analítica. Entonces me confirmaron que tenía anticuerpos... y que mi marido no los tenía'.

Audio

Izaskun tenía el COVID -afortunadamente lo pasó de forma muy leve- pero su marido y sus cuatro hijos no. 'Yo hice vida absolutamente normal con ellos porque fue justo a los tres días de confinar y de que los niños dejaran de tener colegio' nos cuenta. ¿Extraño? La respuesta es no. En los últimos meses hemos escuchado a personas que cuentan cómo se han contagiado de COVID pero a veces con las que conviven no lo han hecho. ¿A qué se debe?

Audio

La respuesta nos la ofrece a COPE el jefe de Inmunología del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Eduardo Fernández Cruz nos cuenta que el sistema inmunológico tiene dos brazos fundamentales integrados sobre los que descarga toda la función que ejerce de defensa y de regulador de todo el organismo: la inmunidad adaptativa celular y la inmunidad mediada por anticuerpos o humoral.

'Ambas siempre están presentes. Lo que se ha visto es que el virus cuando entra en el organismo tiene la capacidad de hacerlo a través de unos receptores, como las mucosas, que se unen a ellos. Una vez se unen al virus se fusionan y entran en la célula'. Y ya a partir de ahí el camino puede ser muy diferente. 'Va a depender mucho de la situación inmunológica de la persona para que el virus sea neutralizado o eliminado o que el virus sea capaz de evitar la respuesta inmunológica produciendo infección y enfermedad. En los individuos que tienen una buena inmunidad innata y que ésta ayuda a desarrollar la inmunidad adaptativa -que es por linfocitos T y linfocitos D- producirían anticuerpos y los podrías detectar'.

Audio

Y ahí es donde se encuentra la explicación de que en el caso de los niños para la mayoría el COVID pase de forma leve e incluso sin enterarse. 'En los niños parece ser que está muy conservada la inmunidad innata. Es uno de los argumentos que nos hace pensar a los científicos de que en ellos la infección es más difícil y si aparece es leve es porque tienen una inmunidad innata potente. A medida que el ser humano se desarrolla hasta llegar a la edad adulta o de personas mayores ésta se va debilitando'.

Una buena inmunidad innata que ayuda a desarrollar la adaptativa gracias a esos linfocitos que generarían sin saberlo anticuerpos. ¿Se puede saber entonces? Pues es complicado tal y como nos dice este doctor. 'El problema es que no se detectan normalmente en los laboratorios hospitalarios o de análisis clínicos. Son técnicas complejas que requieren tener a punto estas tecnologías y son laboratorios superespecializados los que podrían detectar que tienes linfocitos que eventualmente han destruido el virus y te han hecho inmune'. A esos laboratorios solo se pueden acceder a través de protocolos de investigación. 'Quedan células de memoria que se podrían activar de nuevo si tu cuerpo entra en contacto con el coronavirus'.

¿Por qué entonces en una pareja uno tiene y otro no? 'Se explicaría porque uno tiene una carga viral suficientemente alta como para montar una respuesta de anticuerpos y una respuesta celular. Si la otra persona está asintomática lo que nosotros asumimos es que la carga viral que le llega es muy baja, aunque no la medimos. Estaría por debajo del dintel que haría que se estimularan anticuerpos en cantidad suficiente, por lo menos, para ser detectados y para que se mantengan en el tiempo. Puede que en un momento determinado, en el primer contacto con el virus aparecieran unos pocos anticuerpos y desaparecieran en un tiempo corto'.

En definitiva, una carga viral baja y un sistema inmunitario fuerte pueden provocar que el COVID pase por tu cuerpo y nunca llegues a enterarte.