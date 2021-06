Un 15 por ciento de españoles cambiará sus hábitos aunque acabe la pandemia

Un 15,7 por ciento de los españoles tiene claro que no volverá a hacer todo lo que hacía antes de la pandemia aunque se alcance la inmunidad de grupo gracias a las vacunas contra la covid.

Es una de las conclusiones de la cuarta ola de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los efectos y las consecuencias de la pandemia en la sociedad española elaborada entre los pasados 14 y 29 de mayo mediante algo más de 3.000 entrevistas.

A ese 15,7 por ciento de encuestados que reconoce que "definitivamente" su vida y sus hábitos no volverán a ser los mismos, se suma un 11,4 por ciento que admite que al menos al principio no hará las mismas cosas que antes, y un 11,3 por ciento que tiene dudas y no lo sabe aún.

No obstante son mayoría los que se muestran positivos sobre el futuro, de modo que un 61,2 por ciento tiene claro que volverá a hacer las mismas cosas que antes.

Entre quienes admiten que no van a recuperar sus hábitos prepandémicos, un 26,8 asegura que se han producido muchos cambios en la sociedad que impedirán que la vida vuelva a ser igual, y un porcentaje similar, del 25,5 por ciento, añade que tendrá que pasar un tiempo para que llegue la normalidad y se noten sus efectos.

Un 15,7 dice que habrá que seguir tomando medidas contra la enfermedad, y un 4,2 reconoce que no confía en la vacuna ni en su eficacia por la "rapidez con la que se ha fabricado".