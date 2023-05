Por Andalucía renuncia a enmendar la ley de regadíos pero no a pedir comparecencias y no rechazaría la de Ribera

El grupo Por Andalucía ha confirmado este miércoles que no va a plantear enmiendas parciales al texto de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox para la regularización de zonas de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

En cualquier caso, ha precisado que no renuncia a proponer la comparecencia de diversos agentes sociales en relación a esta iniciativa que dicha coalición entiende que debería ser retirada por tratarse de "un disparate", al tiempo que ha indicado que no se opondría a que una de dichas comparecencias sea la de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Son ideas que ha trasladado en rueda de prensa en el Parlamento la portavoz de dicho grupo, Inmaculada Nieto, a preguntas de los periodistas después de que Por Andalucía haya registrado y dado a conocer la lista de comparecencias que propone en comisión parlamentaria a propósito de dicha proposición de ley que afronta su tramitación en la Cámara andaluza.

Entre las comparecencias que plantea Por Andalucía no figura la de Teresa Ribera porque el grupo no la considera necesaria, según ha explicado Inmaculada Nieto, que al respecto ha argumentado que la posición del Gobierno de España en relación a esta iniciativa ha quedado "muy clara en torno al necesario cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" (TJUE) en relación a la situación de Doñana, y la citada ministra "se ha explicado de forma muy clara al respecto".

"Su posición es conocida", y si finalmente compareciera en el Parlamento --como han solicitado PP-A y Vox-- "la reiterará", según ha abundado la portavoz de Por Andalucía, que ha aclarado que el hecho de que su grupo no haya propuesto a Teresa Ribera entre las comparecencias que solicita no quiere decir que se vaya a "oponer" a que acuda si finalmente es citada.

En todo caso, la representante de Por Andalucía ha querido dejar claro que su grupo "se retiró de esto --de dicha proposición de ley-- hace un año, la primera vez que se le ocurrió" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "hacer este delirio en forma de iniciativa".

No obstante, ha precisado que "de toda la tramitación 'ex profeso' de la iniciativa no vamos a renunciar a que vengan personas a reiterar cuáles son las razones de por qué esto es un completo disparate que nos va a costar dinero público y descrédito internacional", y nada más, según ha continuado, porque "no va a prosperar" dicha proposición de ley, "porque por fortuna hay instituciones gobernadas por personas responsables que saben que las leyes hay que cumplirlas, las sentencias también, y el medio ambiente no es un eslogan en una pegatina para hacer una campaña".

La portavoz de Por Andalucía ha remarcado así que su grupo no va a "perder la oportunidad de que se vuelvan a oír en sede parlamentaria los argumentos más que contundentes que califican de despropósito" dicha iniciativa, y "lo único que buscamos es que seamos capaces de llevar al ánimo del PP que esto es un completo disparate" que "no es enmendable".

"No hay enmienda posible a este texto", que "se tiene que reiterar y abrirle paso al cumplimiento del Plan de la Fresa y a todo aquello que devenga de indicaciones que garanticen el cumplimiento de la sentencia" del TJUE, "que de no cumplirse nos va a costar dinero público que también habría que invertir en Huelva", ha aseverado Inmaculada Nieto.

No obstante, la portavoz de Por Andalucía ha apuntado que cada vez tiene "menos esperanza de que el PP recapacite" y retire, en un "gesto de cordura", dicha proposición de ley, sobre la que su grupo quiere que comparezcan en el Parlamento voces "críticas con esa decisión" que "se avalan con sólidos argumentos científicos, técnicos y jurídicos", según ha remarcado.