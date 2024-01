Ponen en marcha un consultorio internacional para acompañar a personas que sufren aislamiento por falta de audición

La pedagoga especializada en déficit de audición Ekaterina Limónova, afectada desde niña por hipoacusia, ha creado un consultorio internacional para acompañar a personas que sufren el aislamiento de la falta de audición, a fin de combatir la soledad en la infancia por este problema.

En concreto, la pedagoga ha puesto en marcha desde España este consultorio que, de manera gratuita, también pretende prestar apoyo a familias afectadas por este problema de salud con repercusiones a largo plazo.

Limónova ha recordado que "tras un diagnóstico de pérdida de audición, las familias se enfrentan a un periodo de angustia en el que surgen infinidad de dudas e incertidumbres". Los padres deben asumir el reto de educar, atender, y estimular su desarrollo para que su manera de percibir el mundo no limite su potencial.

"Los niños con pérdida auditiva también pueden sufrir, por ejemplo, complicaciones en el desarrollo del habla que les aíslan del mundo y pueden causar problemas a largo plazo como baja autoestima, estrés, depresión o conductas agresivas", afirma la pedagoga.

"Es un problema con consecuencias a largo plazo si no se aborda adecuadamente, y las familias pueden sentirse muy perdidas", ha afirmado Limónova. Su consultorio gratuito multilingüe parte del convencimiento de que estas familias necesitan toda la orientación posible y acompañamiento posibles. "Me gustaría que supieran que no están solos, porque sé lo duro que es sentirse así", ha asegurado. El consultorio ya está disponible en su web ('www.ekaterinalimonova.com/').