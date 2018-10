Políticas y científicas defienden papel mujer lucha contra cambio climático

Políticas y científicas del ámbito del medio ambiente y las energías renovables han defendido el papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático en la jornada "Mujeres y cambio climático. Navarra 2018", que se celebra en Pamplona.

Dar a conocer las aportaciones de mujeres en relación con el cambio climático en la política, el conocimiento y el activismo es el objeto de la jornada que ha contado con la presencia de la consejera de Agricultura, Medio Ambiente y cambio climático de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Elena Moreno; y la directora general de Urbanismo de la Junta de Extremadura, Eulalia Moreno, entre otras.

Igualmente han acudido la ex secretaria general adjunta de Naciones Unidas Cristina Gallach y la fundadora de la Alianza de Mujeres por el Agua, Alice Bouman-Dentener, quien ha declarado a Efe que "en muchas ocasiones las mujeres no tienen el poder de decisión para cambiar la situación", si bien ostentan "mucho conocimiento y potencial" para impulsar cambios en sus comunidades.

Ha explicado que fundó la alianza de redes de mujeres locales, nacionales e internacionales como una vía para que las mujeres se empoderen y, a su vez, puedan actuar "como agentes de cambio".

También en declaraciones a Efe, la directora de la Fundación Ecología y Desarrollo, Cristina Mongue, ha instado a que se "reconozca" a las mujeres como "una parte activa de la sociedad que trabaja para hacer frente a los desafíos globales".

Ha considerado que el actual modelo de desarrollo es "depredador de los recursos naturales, no tiene en cuenta que la biosfera y el planeta tiene unos límites" y "no ha entendido que la economía es una variable que depende de la biosfera y no al revés".

Por su parte, la exministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, Cristina Narbona, encargada de abrir el acto mediante una intervención grabada, ha calificado el cambio climático como "un enorme desafío de naturaleza ética, que tiene que ver con la equidad y la igualdad".

"Las personas más vulnerables de nuestro planeta son las más perjudicadas por los efectos del calentamiento global", ha aseverado, a lo que ha añadido que las mujeres "cargan con buena parte de las consecuencias de los riesgos asociados al cambio climático, desde la escasez de agua hasta los fenómenos meteorológicos extremos", como las inundaciones.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, ha incidido en la importancia de "trabajar juntas para atraer la acción, que es urgente e ineludible de lucha contra el cambio climático, a la agenda política".

Finalmente, la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha considerado que "la amenaza del cambio climático es una oportunidad para el cambio de consumo insaciable y deshumanizado". EFE.

1011497

kp.jr/mg/jdm