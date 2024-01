Policías ven catastrófica la situación de migrantes en Barajas: ¿Dónde están las ONG?

La secretaria general de Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, se ha preguntado este jueves dónde están las ONG y el Ministerio de Exteriores ante la "catastrófica" situación de los más de 300 migrantes hacinados en condiciones absolutamente insalubres en las salas de inadmitidos y peticionarios de asilo del aeropuerto de Barajas.

"¿Dónde están las ONG?. No las estamos oyendo estos días, por qué no están allí, por qué no hablan de las condiciones de las personas que están en las salas", ha lamentado Gracia en una rueda de prensa junto con todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, excepto Jupol y Jucil, para reivindicar mejoras en la jubilación de policías y guardias civiles.

La secretaria general del SUP considera que el problema de Barajas "sobrepasa" las responsabilidad de la Policía y las competencias de los agentes que trabajan en el aeropuerto y que en están actuando "por razones humanitarias", mientras que Exteriores mira también para otro lado.

Este jueves unas 350 personas, alrededor de 80 mujeres y niños, aguardan en las tres salas -la última habilitada recientemente para este colectivo- de las terminales T-1 y T-4 del aeropuerto madrileño a la espera de la resolución de sus peticiones de protección internacional.

Ayer mismo, la Policía Nacional trasladó a cuatro extranjeros en situación de inadmitidos -extranjeros que esperan en alguna de estas salas para a ser expulsados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, situado en el barrio de Aluche.