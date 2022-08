La Policía Nacional incorporará cámaras en sus chalecos cuando actúen en operaciones críticas

No habrá cámaras para todos y su uso será gradual, pero la Policía podrá contar a partir de hoy con un sistema de grabación en sus uniformes cuando intervengan en operaciones que consideren críticas. El ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha dado luz verde a una medida muy controvertida y que siempre ha suscitado numerosas opiniones dispares, pero, finalmente, esta cámara de grabación se instalará en los chalecos de los diferentes agentes. Los archivos deberán de destruirse una vez se haya extraído la información necesaria para el bien de las operaciones y estarán a disposición de un juez en un plazo máximo de 72 horas.

Los propios agentes se muestran contentos y satisfechos por esta medida. Al menos así lo ha señalado el máximo responsable del sindicato de Justicia Policial (JUPOL), Pablo Pérez: “Es una medida garantista, ya no solo para el propio policía, que va a tener una intervención completa y no cortada. También va a garantizar al ciudadano que no haya un exceso de poder por parte del agente”. Por ello, el policía que porte una cámara en su chaleco deberá de informar al ciudadano implicado en los hechos que está siendo grabado. Eso sí, no se podrá grabar dentro del domicilio, a no ser que haya una orden judicial.

Estados Unidos, pionera de esta herramienta

Como de costumbre, todas las medidas que se adopten en nuestro país, en Estados Unidos ya llevan un buen tiempo instauradas. En este caso, las cámaras de grabación en los chalecos de los policías llevan siendo una herramienta muy común. Tanto es así que todos los agentes tienen incorporados en sus uniformes estos dispositivos de grabación. Al igual que señalaba Pablo Pérez, no solo es una herramienta que sirve para perfeccionar el suministro de informaciones en las actuaciones policiales, sino también para proteger al ciudadano de un posible abuso policial. Quedó patente en la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd, cuando fue asesinado por un agente de policía de Minneapolis después de que este le aplastara el cuello durante 9 minutos.