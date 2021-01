Policía de Madrid sigue colaborando con Bomberos, Samur y Servicios Sociales y reitera que no se salga a retirar coches

El comisario principal de la Policía Municipal de Madrid, José Luis Morcillo, ha informado este lunes que el Cuerpo Local sigue colaborando con Bomberos, sanitarios del Samur-Protección y Servicios Sociales para facilitar su trabajo y puedan acceder a los más necesitados.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Morcillo ha vuelto a pedir a los ciudadanos que se queden en casa y no utilicen sus vehículos. Y que no salgan a retirar sus coches estacionados o varados en las calles, ya que en ello está trabajando la Policía Municipal.

El comisario ha admitido también que estos días han sentido "impotencia seria" por no poder llegar a donde querían por culpa de la nieve. "Ahora las cosas a peor no puede ir y como no se prevén previsiones de nieve, vamos a volver a recuperar el tono. Que los madrileños sigan atentos a las recomendaciones para que en tres o cuatro días se puede recuperar la normalidad", ha indicado.

Por su parte, ante temperaturas que pueden llegar a 10 grados bajo cero según previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han lanzado una seria de recomendaciones para evitar problemas, como ha indicado en redes sociales Fernando Munilla.

Una de ellas, es ponerse más abrigo en casa y evitar sobrecargar regletas eléctricas para evitar cortocircuitos e incendios, también recubrir tuberías a la pista aunque sea con papel de periódico y liberar de nieve ventanas y terrazas, vigilando que no caigan sobre peatones a la calle. Asimismo, piden no salir a de casa si no es necesario para evitar accidentes y caídas y no colapsar hospitales en plena pandemia.