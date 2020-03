La Policía de Madrid se ofrece a llevar máscaras de buceo a hospitales

La Policía Municipal de Madrid se ha ofrecido a recoger máscaras de buceo en sus Oficinas de Atención al Ciudadano para llevarlas a hospitales y usarlas como protección ante pacientes de coronavirus, si bien desde la Consejería de Sanidad afirman que no se ha hecho "ningún llamamiento" en este sentido.

"Desde algunos hospitales se han solicitado máscaras como las de la foto. Si quieres colaborar y vives cerca de alguna de nuestras Unidades de Distrito, tráenoslas (a partir de la talla M) y se las haremos llegar", señala la Policía en un mensaje en Twitter.

La petición se refiere, en concreto, a un modelo de máscara de buceo de la marca Decathlon, que ha anunciado en su página web que han "bloqueado" la venta de estos artículos para donar a centros sanitarios "todas las cantidades disponibles".

Fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado a Efe que, por su parte, "no ha habido ningún llamamiento" a la donación de máscaras.

Sin embargo, ya son varios los municipios madrileños en los que ha habido campañas para colectar estos artículos.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Arroyomolinos se ha ofrecido a recoger a domicilio mascarillas y gafas de buceo donados. "Algunas de estas gafas se pueden utilizar para evitar los contagios entre profesionales sanitarios y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dada la escasez de material de protección que estamos sufriendo", aseguran desde el Consistorio en una nota.

Este mismo viernes, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha publicado el siguiente mensaje en Twitter: "¿Tienes una máscara de buceo completa de Decathlon? En el Hospital de Villalba han diseñado unos adaptadores que permiten conectarlas a un respirador. Si tienes una, por favor, dónala. Protección Civil la recogerá en tu casa. Llama al 918501193".

Apenas dos horas más tarde, el Consistorio ha avisado de que en el hospital "ya tienen suficientes máscaras".

Desde el Hospital Montepríncipe de Boadilla del Monte se ha pedido "tranquilidad" ante la avalancha de personas que han donado su máscara al hospital tras el llamamiento de uno de sus médicos, después de probarla con un paciente como respirador.

"Se está probando en un paciente, (pero) no tiene ni protocolo de Sanidad ni podemos asegurar que funcione", explicaron a Efe desde el Hospital de Montepríncipe en Boadilla del Monte.

Las mismas fuentes agregaron: "Se está viendo que funciones podría tener como equipo de protección individual (EPI) o como respirador, pero oficialmente no está protocolizado ni hemos hecho un llamamiento desde el Hospital para que la gente las done, están todas las protecciones civiles de los pueblos de la región recogiendo máscaras y no las podemos usar".