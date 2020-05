La Policía investiga quiénes bailaban cantando "No me quedo en casa" y "A quién le importa" en Malasaña (Madrid)

La Policía Municipal de Madrid está investigando las imágenes grabadas este fin de semana para identificar y denunciar a las personas que montaron fiestas improvisadas en varias calles del barrio de Malasaña sin respetar las medidas decretadas de distanciamiento social, han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Ayer por la tarde en la estrecha calle Acuerdo una veintena de personas se reunieron en una improvisada fiesta, algunos con vasos de bebidas, y la mayoría sin mascarillas, donde cantaban y bailaban bastante juntos ante la incredulidad de algunos viandantes. Algunos de ellos grabaron lo que ocurría en imágenes que luego publicaron en redes sociales. En una de ellas se oye a los congregados cantando "Que no, que no me quedo en casa".

El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó en Twitter estos comportamiento. "Esto no está ganado. Ha costado mucho, ha costado muchas vidas llegar hasta aquí. Seamos responsables hasta el final", escribió anoche.

Asimismo, se han convertido otra imágenes, también grabadas en una calle de Malasaña, donde el sábado por la noche otro grupo de personas bailaba al ritmo de la canción "A quién le importa" del grupo Alaska y Dinarama, música acompañada de luces y humo de escenario que procedía del balcón de una vivienda.

La Policía Municipal está investigando estas imágenes para dar con los participantes y posibles promotores de la fiesta para denunciarles por incumplir gravemente el estado de alarma. Todos los años el barrio de Malasaña celebra estos días las fiestas del 2 de Mayo, pero en esta ocasión fueron clausuradas por motivo de la pandemia, al igual que el resto de las fiestas de la capital.