La Policía de A Coruña pone casi 70 denuncias este fin de semana por incumplimientos de la normativa covid

La alcaldesa cree que las medidas "no están siendo suficientes" y da su apoyo a la Xunta para adoptar más "que reduzcan la presión hospitalaria"

La Policía Local de A Coruña ha activado este fin de semana un dispositivo especial para velar por el cumplimiento de la normativa para combatir la pandemia de la covid-19, en el que se han impuesto 66 denuncias desde la tarde del viernes.

De estas, según informa el Ayuntamiento herculino, 29 se corresponden con la infracción de la obligatoriedad de llevar mascarilla y 20 por reuniones en las que había más de cuatro personas no convivientes.

Aparte de estas, la Policía Local ha interpuesto cinco denuncias por hacer botellón, otras cinco por fumar en la vía pública o en terrazas sin distancia de seguridad, cuatro por no respetar el cierre perimetral de la ciudad y tres sanciones a locales de hostelería.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apelado a la responsabilidad individual de los vecinos y a evitar cualquier tipo de interacción social: "Si no nos quieren escuchar a nosotros, que atiendan a las cifras de contagios, de personas ingresadas en los hospitales y de personas en las unidades de cuidados intensivos".

De hecho, la regidora ha recordado que el crecimiento de los ingresados también "está perjudicando" a pacientes de otras patologías y ha garantizado que apoyará todas las restricciones "que reduzcan la presión hospitalaria" en el área sanitaria.

En esta coyuntura, Rey ha advertido que "las recomendaciones no tienen tanto efecto como las medidas de cumplimiento obligatorio" y ha señalado que las actuales "no están siendo suficientes" para frenar la tercera ola. No en vano, ha recordado que la adopción de nuevas restricciones "es una responsabilidad de la Xunta".