Podemos señala que no se eliminarán términos como 'madre' o 'leche materna' con la Ley Trans de Igualdad

La portavoz de Igualdad de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha asegurado este lunes que no tiene constancia de que la Ley Trans redactada por el Ministerio de Igualdad vaya a eliminar términos como 'madre' o 'leche materna', como ha cuestionado el Movimiento Feminista de Madrid.

En una jornada organizada por esta entidad, en la que han participado los principales grupos parlamentarios, una de las portavoces Lola Venegas, ha interpelado directamente a la diputada morada en relación a su postura sobre la ley trans.

En concreto, le ha pedido una valoración sobre la autodeterminación de género, el uso de bloqueadores hormonales en menores, los problemas que puede causar la inclusión de personas trans en el deporte, o la eliminación de términos como 'madre' o 'leche materna', frente a 'persona gestante' o 'progenitor que alimenta', como se ha recomendado en Reino Unido para una mayor inclusión de las personas trans.

A estas cuestiones, Castañón ha respondido que este texto no recoge otra cosa que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la despatologización de la transexualidad y ha apuntado que no tiene constancia de que "se vayan a eliminar esos términos".

ESCUCHAR A LA INFANCIA

En cuanto a los bloqueadores en la pubertad, la portavoz de Unidas Podemos ha indicado que la norma recoge únicamente "que se escuche al menor", una decisión que, ha apuntado, está en total consonancia con "la ley de bienestar y el derecho de la Infancia". Pero además, ha apuntado que esta medida "que ver con el profundo sentido común". A su juicio, es de "pura lógica" que se escuche a la infancia. "No se pretende otra cosa", ha indicado.

Del mismo modo, ha negado los problemas que pueda ocasionar la Ley Trans en el deporte señalando que hay una docena de leyes autonómicas de este tipo y "no hay constancia" de que haya ocurrido algún problema en este sentido.

Castañón defendía así la norma redactada por la Ministra de Igualdad, la también 'morada' Irene Montero, frente al Movimiento Feminista de Madrid, que ha mostrado en público su oposición a la misma.

No ha sido la única, formaciones como Ciudadanos o PNV han mostrado su apoyo a este texto. La portavoz de los naranjas en esta materia, Sara Giménez, ha llamado a poner en marcha medidas contra "toda discriminación" y ha defendido que cualquier persona pueda vivir en igualdad independientemente de "cómo sienta su indentidad", "cómo la manifieste" y "cómo la viva".

PIDEN UNIDAD A LOS SOCIOS DE GOBIERNO

Sí se ha mostrado preocupada por las diferencias que existen entre los socios de Gobierno en esta materia que ve como un paso atrás frente a "una avance" en derechos.

De forma similar se ha expresado el PP. La presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso, la diputada 'popular' Rosa Romero, ha explicado que su formación prefiere no opinar sobre una norma que aún es un borrador y, en este sentido, ha pedido al Ejecutivo unidad en este tipo de materias.

El PNV, por su parte, a través de su portavoz de Igualdad en el Senado, Dolores Extano, ha señalado que "no tienen ningún problema" con la Ley Trans de Igualdad ya que en País Vasco ya cuentan con una de estas características. Del mismo modo, ha asegurado "no entender la virulencia" con la que las feministas están tratando este tema ya que, según ha explicado, las organizaciones vascas con las que trabaja el Ejecutivo autonómico no ven esta norma "con esa preocupación". En la línea del resto de la oposición, Etxano ha pedido "un acuerdo de Gobierno" en este tema.

Durante la jornada, que se enmarca dentro de las actividades de la organización por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, también se han tratado otros temas, como la prostitución, la trata, la pornografía, la gestación subrogada, la violencia de género, o la situación actual de las mujeres tras la pandemia.