Podemos ve responsable a delegada de Gobierno por no parar marcha de Chueca

La portavoz de Podemos, Isa Serra, cree que la Delegación de Gobierno de Madrid tiene que asumir responsabilidades por la marcha de Chueca contra el colectivo LGTBi, "concretamente de quienes no dieron la orden para que se paralizaran esos delitos (de odio)" que a su juicio se estaban cometiendo.

Hay que investigar qué ha sucedido para que "haya nazis en las calles de Madrid amenazando a las personas", ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido morado, exigiendo por tanto responsabilidades a la Delegación del Gobierno y aplaudiendo también que la Fiscalía haya abierto diligencias para que estos delitos no queden impunes.

Además, ha situado "del lado de los nazis" a quienes no han rechazado la marcha contra el colectivo LGTBi en Chueca: "Yo no he escuchado todavía a Ayuso condenar lo sucedido y sí la hemos escuchado una y otra vez decir que esto de la homofobia está en la cabeza de la izquierda".

Aparte de cargar contra Ayuso, a la que ha pedido que condene la manifestación del sábado, ha criticado al líder de Vox, Santiago Abascal, que sí rechazó esta marcha porque, a su juicio, lo hizo "con un cinismo absoluto", ha señalado.

Cinismo, ha argumentado, porque Abascal "tiene una ideología que ataca permanentemente los derechos LGTBi", y los medios de su partido "siempre han apoyado y convocado estas manifestaciones"-

Isa Serra considera que lo sucedido es gravísimo y, por tanto, ha opinado que tanto los partidos políticos como el conjunto de la ciudadanía tiene que implicarse en la seguridad de este colectivo, "combatir los discursos de odio, a la extrema derecha y el fascismo".