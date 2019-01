Podemos pide dar la importancia justa a las propuestas de Vox sobre maltrato

VIOLENCIA MACHISTA

La diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ángela Rodríguez, ha pedido dar a las propuestas de Vox, como eliminar la Ley de Violencia de Género, "la importancia justa" y no "sobredimensionarlas", y ha lamentado que defienden un país en el que no cabe nadie.,"En la propuesta que están haciendo tanto de país como de Andalucía no caben las mujeres, ni las personas LGTB, ni los migrantes, ni las que tienen determinadas necesidades en la sanidad, ni las que quieren una