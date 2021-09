Podemos insta al Congreso a rechazar discursos de odio contra comunidad LGTBI

Unidas Podemos ha instado a los grupos del Congreso a que muestren de manera "categórica" su rechazo a las agresiones y discursos de odio contra la comunidad LGTBI y que lo hagan apoyando una declaración institucional que ha consensuado con otras formaciones como PSOE, Bildu y ERC.

La declaración que la formación morada ha hecho pública este viernes persigue "aglutinar" al resto de partidos de la Cámara baja para manifestar, entre otros, su "completa repulsa" hacia los discursos de odio contra el colectivo LGTBi, tal y como ha explicado la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón.

En declaraciones en el Congreso, Castañón ha señalado que el texto, consensuado y que cuenta con las aportaciones del PSOE, Bildu y ERC, además de con el apoyo de otros grupo parlamentarios, rechaza cualquier forma de discriminación, también por motivos de orientación sexual o identidad de género.

La declaración propuesta por Unidas Podemos exige que los partidos muestren "su total compromiso" con seguir avanzando "en derechos que garanticen la plena igualdad entre la ciudadanía.

A juicio de Castañón, "no cabe" que el texto no se apruebe y no se lea como declaración institucional, o al menos, añade, "no cabe en una democracia que se puede llamar como tal" que pueda haber algún grupo parlamentario que no rechace de manera pública desde el Congreso las agresiones lgtbifóbicas.

Tras recordar el asesinato del joven Samuel Luiz, para la portavoz adjunta sería un síntoma de "carencia democrática" que todavía hubiera una fuerza política "que quiera bloquear" la iniciativa y, por tanto, defiende que el rechazo a estas violencias y discriminación debe ser unánime.

En la declaración, Unidas Podemos lamenta el asesinato de Luiz y subraya que durante los seis primeros meses de 2021 se han cometido en cifras provisionales 610 delitos de odio en España, según las cifras que cita del Ministerio del Interior, un dato que supone un incremento del 9,3 % respecto a 2019.